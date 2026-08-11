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FC Kairat Almaty
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17:00
Levski Sofia
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Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 0:1
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FC Kairat Almaty - Levski Sofia

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Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Turkistan, Kasachstan
Turkestan Arena
Kapazität
7'000
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