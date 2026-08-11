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UEFA Champions League: FC Kairat Almaty - Levski Sofia (11.08.2026)
FC Kairat Almaty
17:00
Levski Sofia
Zum Fussball-Kalender
FC Kairat Almaty
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Levski Sofia
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FC Kairat Almaty - Levski Sofia
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Daniel
Siebert
Deutschland
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Dienstag
11. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Turkistan, Kasachstan
Turkestan Arena
Kapazität
7'000
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