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UEFA Champions League: FC Kairat Almaty - AC Omonia Nicosia (29.07.2026)
FC Kairat Almaty
17:00
AC Omonia Nicosia
Zum Fussball-Kalender
FC Kairat Almaty
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
AC Omonia Nicosia
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Almaty, Kasachstan
Zentralstadion
Kapazität
25'057
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