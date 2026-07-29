DE
FR
Abonnieren
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
17:00
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
Zum Fussball-Kalender
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
FC Kairat Almaty - AC Omonia Nicosia

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Rohit
Saggi
Norwegen
Anstoss
Mittwoch
29. Juli 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Almaty, Kasachstan
Zentralstadion
Kapazität
25'057
In diesem Artikel erwähnt
FK Kairat Almaty
FK Kairat Almaty
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FK Kairat Almaty
        FK Kairat Almaty
        AC Omonia Nicosia
        AC Omonia Nicosia