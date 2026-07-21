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FC Iberia 1999 - SK Slovan Bratislava

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Schiedsrichter
Referee
Lukas
Fahndrich
Schweiz
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
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