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FC Iberia 1999
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18:00
FC Flora Tallinn
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 3:2
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FC Iberia 1999 - FC Flora Tallinn

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Schiedsrichter
Referee
Florjan
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Albanien
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
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