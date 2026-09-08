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Schiedsrichter
Referee
Sandro
Scharer
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Anstoss
Dienstag
08. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Brügge, Belgien
Jan-Breydel-Stadion
Kapazität
29'975
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