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UEFA Champions League: FC Brügge - Aston Villa (08.09.2026)
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Dienstag
08. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Brügge, Belgien
Jan-Breydel-Stadion
Kapazität
29'975
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