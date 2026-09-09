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Schiedsrichter
Referee
Sven
Jablonski
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
09. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Barcelona, Spanien
Camp Nou
Kapazität
105'000
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