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Schiedsrichter
Referee
David
Dickinson
Schottland
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Eriwan, Armenien
Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion
Kapazität
14'403
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