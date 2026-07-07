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UEFA Champions League: FC Ararat Armenia - Riga FC (07.07.2026)
FC Ararat Armenia
18:00
Riga FC
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FC Ararat Armenia
Ab 18:00 Uhr
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FC Ararat Armenia - Riga FC
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Dienstag
07. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Abowjan, Armenien
Abovyan City Stadium
Kapazität
5'500
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