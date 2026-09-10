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UEFA Champions League: Como 1907 - RB Leipzig (10.09.2026)
Como 1907
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Gozubuyuk
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Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Como, Italien
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Kapazität
13'602
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