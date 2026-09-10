DE
FR
Abonnieren
Como 1907
Como 1907
21:00
RB Leipzig
RB Leipzig
Zum Fussball-Kalender
Como 1907
Como 1907
Ab 21:00 Uhr
Vs
RB Leipzig
RB Leipzig
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
Como 1907 - RB Leipzig

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Serdar
Gozubuyuk
Niederlande
Anstoss
Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Como, Italien
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Kapazität
13'602
In diesem Artikel erwähnt
Como
Como
RB Leipzig
RB Leipzig
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Como
        Como
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        Champions League
        Champions League