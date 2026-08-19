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UEFA Champions League: Celtic Glasgow - LASK Linz (19.08.2026)
Celtic Glasgow
21:00
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Ab 21:00 Uhr
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Mittwoch
19. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Glasgow, Schottland
Celtic Park
Kapazität
60'411
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