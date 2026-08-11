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Bodö/Glimt - Union Saint-Gilloise

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Schiedsrichter
Referee
Istvan
Kovacs
Rumänien
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Bodo, Norwegen
Aspmyra-Stadion
Kapazität
8'270
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