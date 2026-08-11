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UEFA Champions League: Bodö/Glimt - Union Saint-Gilloise (11.08.2026)
Bodö/Glimt
18:00
Union Saint-Gilloise
Zum Fussball-Kalender
Bodö/Glimt
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 3:3
Vs
Union Saint-Gilloise
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Bodö/Glimt - Union Saint-Gilloise
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Dienstag
11. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Bodo, Norwegen
Aspmyra-Stadion
Kapazität
8'270
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