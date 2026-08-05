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UEFA Champions League: AGF Aarhus - Sabah FC Masazir (05.08.2026)
AGF Aarhus
18:30
Sabah FC Masazir
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AGF Aarhus
Ab 18:30 Uhr
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UEFA Champions League
AGF Aarhus - Sabah FC Masazir
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Rade
Obrenovic
Slowenien
Anstoss
Mittwoch
05. August 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Randers, Dänemark
Cepheus Park Randers
Kapazität
10'300
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