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Schiedsrichter
Referee
Rade
Obrenovic
Slowenien
Anstoss
Mittwoch
05. August 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Randers, Dänemark
Cepheus Park Randers
Kapazität
10'300
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