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Schiedsrichter
Referee
Oliver
Reitala
Finnland
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Randers, Dänemark
Cepheus Park Randers
Kapazität
10'300
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