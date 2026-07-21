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UEFA Champions League: AGF Aarhus - KKS Lech Posen (21.07.2026)
AGF Aarhus
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Ab 19:00 Uhr
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Reitala
Finnland
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Dienstag
21. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Randers, Dänemark
Cepheus Park Randers
Kapazität
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