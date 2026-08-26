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Schiedsrichter
Referee
Clement
Turpin
Frankreich
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Mittwoch
26. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Athen, Griechenland
OPAP Arena
Kapazität
32'500
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