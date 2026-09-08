DE
FR
Abonnieren
AEK Athen
AEK Athen
18:45
LASK Linz
LASK Linz
Zum Fussball-Kalender
AEK Athen
AEK Athen
Ab 18:45 Uhr
Vs
LASK Linz
LASK Linz
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
AEK Athen - LASK Linz

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Luis
Miguel Branco Godinho
Portugal
Anstoss
Dienstag
08. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Athen, Griechenland
OPAP Arena
Kapazität
32'500
In diesem Artikel erwähnt
AEK Athen
AEK Athen
LASK Linz
LASK Linz
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AEK Athen
        AEK Athen
        LASK Linz
        LASK Linz
        Champions League
        Champions League