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UEFA Champions League: AEK Athen - LASK Linz (08.09.2026)
AEK Athen
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Ab 18:45 Uhr
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Luis
Miguel Branco Godinho
Portugal
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Dienstag
08. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Athen, Griechenland
OPAP Arena
Kapazität
32'500
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