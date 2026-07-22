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UEFA Champions League: AC Omonia Nicosia - FC Kairat Almaty (22.07.2026)
AC Omonia Nicosia
19:00
FC Kairat Almaty
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Ab 19:00 Uhr
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Gustavo
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Portugal
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Mittwoch
22. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Nicosia, Zypern
GSP-Stadion
Kapazität
22'859
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