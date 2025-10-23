DE
Spektakulärer Champions-League-Spieltag
PSG, Liverpool und Co. stellen neuen Torrekord auf

Noch nie hat es in der Champions League so viele Tore an einem Spieltag gegeben wie in dieser Woche. Gleich in sechs Spielen gabs fünf oder mehr Tore.
Publiziert: 11:38 Uhr
Aktualisiert: 11:53 Uhr
Das 5:1 des FC Liverpool gegen Frankfurt am Mittwoch trägt zum torreichsten Spieltag der Champions League bei.
Darum gehts

  • Torrekord in Champions League: 71 Tore in 18 Spielen
  • PSG erzielte die meisten Tore mit 7:2 gegen Bayer Leverkusen
  • Zuvor waren 67 Treffer in 18 Spielen der Rekord
71 Tore in 18 Spielen: Am dritten Spieltag der Champions League ist angeführt von Titelverteidiger Paris Saint-Germain ein Torrekord aufgestellt worden.

Umso bemerkenswerter ist die Statistik, da drei Partien des dritten Spieltags torlos endeten. Bei sechs Spielen fielen fünf oder mehr Tore. Die meisten erzielte PSG beim 7:2 gegen Bayer Leverkusen.

Laut Uefa waren zuvor der erste Spieltag der laufenden Saison und der fünfte Spieltag der Vorsaison mit 67 Treffern in 18 Spielen die torreichsten gewesen. Vor der Umstrukturierung der Champions League traten die Teams noch in einer Gruppenphase an, bestehend aus 16 Partien pro Spieltag.

Alle Statistiken beziehen sich laut der Uefa auf die Spiele der Gruppenphase zwischen 1992/93 und 2023/24 und die Spiele der Ligaphase ab 2024/25.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Bayern München
Bayern München
3
10
9
3
Inter Mailand
Inter Mailand
3
9
9
4
Arsenal FC
Arsenal FC
3
8
9
5
Real Madrid
Real Madrid
3
7
9
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
7
Manchester City
Manchester City
3
4
7
8
Newcastle United
Newcastle United
3
6
6
9
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
10
Liverpool FC
Liverpool FC
3
4
6
11
Chelsea FC
Chelsea FC
3
3
6
11
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Qarabag FK
Qarabag FK
3
1
6
14
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-1
6
15
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
3
1
5
16
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
2
4
17
Atalanta BC
Atalanta BC
3
-3
4
18
Olympique Marseille
Olympique Marseille
3
2
3
19
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
-1
3
20
FC Brügge
FC Brügge
3
-2
3
21
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
-3
3
22
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
3
-4
3
23
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-5
3
24
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
25
Juventus Turin
Juventus Turin
3
-1
2
26
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-2
2
27
AS Monaco
AS Monaco
3
-3
2
28
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
2
29
Pafos FC
Pafos FC
3
-4
2
30
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
32
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
3
-4
1
33
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
3
-7
1
34
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
3
-8
1
35
SL Benfica
SL Benfica
3
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
3
-10
0
