Noch nie hat es in der Champions League so viele Tore an einem Spieltag gegeben wie in dieser Woche. Gleich in sechs Spielen gabs fünf oder mehr Tore.

PSG, Liverpool und Co. stellen neuen Torrekord auf

1/2 Das 5:1 des FC Liverpool gegen Frankfurt am Mittwoch trägt zum torreichsten Spieltag der Champions League bei. Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts Torrekord in Champions League: 71 Tore in 18 Spielen

PSG erzielte die meisten Tore mit 7:2 gegen Bayer Leverkusen

Zuvor waren 67 Treffer in 18 Spielen der Rekord

71 Tore in 18 Spielen: Am dritten Spieltag der Champions League ist angeführt von Titelverteidiger Paris Saint-Germain ein Torrekord aufgestellt worden.

Umso bemerkenswerter ist die Statistik, da drei Partien des dritten Spieltags torlos endeten. Bei sechs Spielen fielen fünf oder mehr Tore. Die meisten erzielte PSG beim 7:2 gegen Bayer Leverkusen.

Laut Uefa waren zuvor der erste Spieltag der laufenden Saison und der fünfte Spieltag der Vorsaison mit 67 Treffern in 18 Spielen die torreichsten gewesen. Vor der Umstrukturierung der Champions League traten die Teams noch in einer Gruppenphase an, bestehend aus 16 Partien pro Spieltag.

Alle Statistiken beziehen sich laut der Uefa auf die Spiele der Gruppenphase zwischen 1992/93 und 2023/24 und die Spiele der Ligaphase ab 2024/25.