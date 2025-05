Darum gehts Inter Mailand erreicht Champions-League-Final mit Yann Sommer im Tor

Spektakuläre Spiele gegen Barcelona und Bayern München im Viertel- und Halbfinal

Sommer hält in 7 von 14 Spielen die Null

Nicolas Horni Sportredaktor

Manchester City – Inter Mailand 0:0

Zum Auftakt der diesjährigen Champions League kommts auf der Insel schon zum ersten ganz grossen Kracher: Manchester City empfängt Inter Mailand. Mittendrin sind mit Manuel Akanji und Yann Sommer auch zwei Schweizer. Einen Sieger gibts in der hochklassigen Partie aber nicht – auch weil Yann Sommer glänzend pariert. Das Spiel endet 0:0.

Foto: IMAGO/Pro Sports Images

Inter Mailand – Roter Stern Belgrad 4:0

Es ist zumindest resultatmässig eine klare Sache für Inter Mailand im zweiten Gruppenspiel. Underdog Roter Stern überzeugt – und schlägt sich vor allem mit individuellen Fehlern. Auch in der Offensive sind die Serben immer wieder anzutreffen: Insgesamt 10 Schüsse fliegen aufs Tor von Yann Sommer.

Foto: Defodi Images via Getty Images

YB – Inter Mailand 0:1

Nur haarscharf umgehen die Italiener in Bern eine Katastrophe. Denn YB dominiert die erste Halbzeit, verpasst die Führung gleich zweimal nur knapp. Zuerst rettet für den geschlagenen Yann Sommer der Pfosten, in der Schlussphase verzieht Ex-Inter-Kicker Males nur knapp. Kurz vor Abpfiff schlägt der heutige Champions-League-Finalist dann doch noch zu. Joker Marcus Thuram drückt den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit über die Linie.

0:24 Zwei Minuten vor Schluss: Thuram schockt die Berner in der Nachspielzeit

Inter Mailand – Arsenal 1:0

Ist es schon das vorgezogene Final-Duell? Inter schlägt CL-Halbfinalist Arsenal mit 1:0. Inter wartet weiterhin auf den ersten Gegentreffer – und das trotz Yann Sommers höchst heikler Aktion im Strafraum: In der 28. Minute trifft Sommer den Spanier Mikel Merino mit den Fäusten am Kopf – doch ein Pfiff bleibt aus. Kurz vor der Halbzeit verwandelt Calhanoglu einen Handelfmeter zum Siegtreffer.

Foto: keystone-sda.ch

Inter Mailand – Leipzig 1:0

450 Minuten ohne Gegentor! Yann Sommer kassiert auch im Duell mit dem Dosenklub keinen Gegentreffer. Und heikel wirds selten. Denn die Italiener haben das Spiel über weite Strecken im Griff – verpassen aber einen eigenen Treffer. Das einzige Tor des Spiels erzielt der Verteidiger Lukeba – ins eigene Tor.

Foto: imago/LaPresse

Bayer Leverkusen – Inter Mailand 1:0

Yann Sommer verpasst den von Jens Lehmann gehaltenen Torlos-Rekord. Wegen eines späten Lucky Punchs ist Sommers weisse CL-Weste futsch. Nach 19 Minuten vereitelt er eine Chance seines ehemaligen Nati-Kollegen. Neun Minuten später kommts zur frechen taktischen Umarmung. In der 90. Minute gibts dann den herben Dämpfer: Mukiele schiesst Sommers bisher weisse CL-Weste dreckig, Inter kassiert die erste Niederlage in dieser Saison.

Foto: Inter via Getty Images

Sparta Prag – Inter Mailand 0:1

Zum Start ins neue Jahr reisen die Nerazzurri nach Tschechien – und kommen mit drei völlig verdienten Punkten zurück nach Italien. Sommer hält zweimal stark – einem Tor ist Sparta aber nie so richtig nah. Den goldenen Inter-Treffer besorgt Lautaro Martinez schon in der 12. Minute.

Foto: imago/CTK Photo

Inter Mailand – AS Monaco 3:0

Ende Januar und zum Abschluss der ersten Version der neuen Champions League schlägt Inter Mailand die AS Monaco mit 3:0. Im Duell mit den Nati-Stars Breel Embolo und Denis Zakaria hält Yann Sommer zum schon siebten Mal seinen Kasten rein. Mann des Abends ist aber Lautaro Martinez. Der Argentinier liefert einen Hattrick.

Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand 0:2

Dank Toren von Marcus Thuram (38.) und Lautaro Martinez (50.) entscheidet Inter das erste Duell der Achtelfinal-Hinspiele gegen Feyenoord mit 2:0 für sich. Nur von aussen zusehen kann Yann Sommer. Der Ex-Nati-Goalie hat sich im Februar den Daumen gebrochen – ist Anfang März aber schon wieder auf der Inter-Bank zu finden.

Inter Mailand – Feyenoord Rotterdam 2:1

Yann Sommer feiert im Rückspiel sein Comeback. Kurz vor der Halbzeit kassiert der 36-Jährige vom Punkt aus seinen erst zweiten Gegentreffer in dieser CL-Kampagne. Richtig gefährdet ist die Viertelfinal-Quali aber nie. Weil Thuram früh die Weichen stellt und Calhanoglu kurz nach der Pause zum 2:1-Endstand trifft.

Bayern München – Inter Mailand 1:2

Es kommt zum heissen Viertelfinalduell zwischen Sommer und seiner Ex aus München. In der Startphase des Hinspiels hält Sommer gleich mehrmals stark – und ist beim Führungstreffer der Mailänder gleich auch mittendrin. Per Flanke ins Mittelfeld leitet er die Führung ein. In der 85. Minute muss er sich von Bayern-Legende Müller bezwingen lassen. Weil Frattesi aber einen Konter eiskalt ausnutzt, geht Inter mit bester Ausgangslage ins Rückspiel.

Inter Mailand – Bayern München 2:2

Das grosse Spektakel beginnt nach der Pause. Zwei Mal muss sich Yann Sommer bezwingen lassen. Aber auch seine Teamkollegen treffen. So wird die Schlussphase besonders heiss – und Sommer rettet Inter in der 95. Minute in den CL-Halbfinal. Seinen ersten überhaupt.

Barcelona – Inter Mailand 3:3

Das Hinspiel ist Fussball auf höchstem Niveau. Nach nur gerade 32 Sekunden knallts bereits: Marcus Thuram trifft per traumhaftem Hacken-Tor. Das Spiel geht hin und her, sechs Treffer gibts letztlich. Einer davon erzielt unfreiwillig auch Yann Sommer. In der 65. Minute prallt ein Raphinha-Kracher an seinen Rücken und von dort ins Netz. Gross Mitschuld hat Sommer aber keine. Im Gegenteil: Der Schweizer pariert gleich mehrmals spektakulär.

Barcelona – Inter Mailand 3:4 n.V.

Wie schon das Hinspiel ist auch das Rückspiel im San Siro ein Spektakel – und wie! Barça dreht einen 0:2-Rückstand in den Schlussminuten zum 3:2. Doch Acerbi schlägt tief in der Nachspielzeit zu und schickt das Duell in die Verlängerung. Dort trifft Frattesi und sichert Inter die CL-Quali. Eine, die ohne Yann Sommer wohl kaum möglich gewesen wäre. Gleich mehrmals hält er glänzend, unfassbar seine Monsterparade, bei der Garcia eigentlich vor dem leeren Tor steht. Oder seine Paraden gegen Lamine Yamal in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit und kurz vor Ablauf der Verlängerung.

0:18 Wie pariert er denn den? Unglaubliche Parade von Sommer hält Inter am Leben