Neuer wird nicht im Bayern-Tor stehen

Manuel Neuer steht am Dienstag in der Champions League gegen Stavanger nicht im Bayern-Tor. Man wolle kein Risiko eingehen, heisst es.

Blick Sportdesk

Manuel Neuer unterlief vor drei Tagen zwei grobe Fehler, woraufhin sich der deutsche Meister in der Bundesliga bei Augsburg mit einem 2:2 begnügen musste. In Stavanger wird ihn Jonas Urbig im Tor vertreten. Für ihn ist es der dritte Einsatz in dieser Saison.

«Manuel konnte heute nicht trainieren. Er hat etwas im Bein gespürt. Damit ist die Frage, wer im Tor stehen wird, schnell beantwortet. Wir wollen es nicht als Verletzung bezeichnen, wissen aber nicht, wie lange es ihn ausser Gefecht setzen wird. Deshalb ergibt es keinen Sinn, ein Risiko einzugehen», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany laut der Nachrichtenagentur DPA.

Bayern München ist mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen den norwegischen Klub Bodö/Glimt in die Ligaphase der Champions League gestartet.

Dieser Artikel ist zuerst auf sport.sk erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.