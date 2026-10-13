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In der Champions League
Neuer wird nicht im Bayern-Tor stehen

Manuel Neuer steht am Dienstag in der Champions League gegen Stavanger nicht im Bayern-Tor. Man wolle kein Risiko eingehen, heisst es.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Manuel Neuer verpasst das Champions-League-Spiel gegen Viking Stavanger.
Foto: Dukas
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Blick Sportdesk

Manuel Neuer unterlief vor drei Tagen zwei grobe Fehler, woraufhin sich der deutsche Meister in der Bundesliga bei Augsburg mit einem 2:2 begnügen musste. In Stavanger wird ihn Jonas Urbig im Tor vertreten. Für ihn ist es der dritte Einsatz in dieser Saison.

«Manuel konnte heute nicht trainieren. Er hat etwas im Bein gespürt. Damit ist die Frage, wer im Tor stehen wird, schnell beantwortet. Wir wollen es nicht als Verletzung bezeichnen, wissen aber nicht, wie lange es ihn ausser Gefecht setzen wird. Deshalb ergibt es keinen Sinn, ein Risiko einzugehen», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany laut der Nachrichtenagentur DPA.

Bayern München ist mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen den norwegischen Klub Bodö/Glimt in die Ligaphase der Champions League gestartet.

Dieser Artikel ist zuerst auf sport.sk erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
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