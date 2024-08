1/6 Sutter machte sich bereits einmal als TV-Experte einen Namen.

Anfang Jahr verliess Alain Sutter den Sportchef-Posten beim FC St. Gallen. Seither hielt sich der 56-Jährige mehrheitlich im Hintergrund. Damit ist nun wieder Schluss: Wie Blue am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekannt gibt, ergänzt der ehemalige Bayern-Star das Champions-League-Expertenteam des Pay-TV-Senders.

«Alain Sutter ist eine Legende des Schweizer Fussballs mit einem unglaublich vollgepackten Rucksack an Erfahrung. Er ist nicht nur ein ausgewiesener Fussballkenner, sondern besitzt auch die Fähigkeit, komplexe taktische Analysen auf verständliche Weise zu präsentieren und das Spiel in all seinen Facetten zu erklären», ergänzt Blue-Chefin Claudia Lässer.

Alain Sutter lancierte seine grosse Karriere einst bei GC. Nach einer Zwischenstation bei YB wechselte er zu Nürnberg. Später zog es ihn zu den Bayern, wo er im Jahr 1996 den Uefa-Cup gewann. Vor seinem Karriereende in Dallas lief der 62-fache Schweizer Internationale zudem noch für Freiburg auf.

Ab 2004 bis 2017 stand Sutter als SRF-Experte für das Schweizer Nationalteam und später auch für die Champions League im Einsatz. Diesen Job gab er zugunsten seiner Stelle als Sportchef in der Gallusstadt auf.