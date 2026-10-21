Nach Spektakel in Paris gibt es einiges zu reden.

Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Liverpool FC
3
5
9
3
VfB Stuttgart
3
5
7
4
Aston Villa
2
7
6
5
FC Barcelona
3
5
6
6
Manchester City
3
4
6
7
Sporting Lissabon
2
4
6
8
Arsenal FC
2
4
6
9
Real Madrid
2
2
6
10
Real Betis Balompie
2
2
6
11
Borussia Dortmund
3
1
6
12
Bayern München
2
5
4
13
AS Rom
3
3
4
14
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
15
Atletico Madrid
3
1
4
16
PSV Eindhoven
3
0
4
17
Como 1907
2
2
3
18
Manchester United
2
2
3
19
Villarreal CF
3
0
3
20
FC Brügge
2
0
3
21
RC Lens
2
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
RB Leipzig
2
-2
3
24
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Bodö/Glimt
3
-5
3
27
AEK Athen
3
-5
3
28
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
29
Viking FK
2
-2
1
30
SK Slavia Prag
3
-3
1
31
Inter Mailand
2
-2
0
32
LASK Linz
2
-4
0
33
FC Porto
3
-4
0
34
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele