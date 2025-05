Nach CL-Triumph gegen Inter PSG-Coach Enrique trägt Shirt für verstorbene Tochter (†9)

Berührende Szene nach dem Champions-League-Final in München. PSG-Trainer Luis Enrique zeigt ein T-Shirt in Gedenken an seine 2019 verstorbene Tochter Xana (†9).

Publiziert: 00:04 Uhr