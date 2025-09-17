DE
Muskelverletzung im Oberschenkel
Neuzugang Alexander-Arnold fehlt Real Madrid länger

Real Madrid muss länger auf Verteidiger Trent Alexander-Arnold verzichten.
Publiziert: 14:19 Uhr
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Trent Alexander-Arnold verletzte sich beim Champions-League-Auftakt gegen Marseille.
Foto: keystone-sda.ch

  • Trent Alexander-Arnold fällt wegen Muskelverletzung mehrere Wochen aus
  • Wechselte diese Saison von Liverpool zu Real Madrid
  • Verletzung im Spiel gegen Marseille, Ausfallzeit bis zu zwei Monate
Der englische Internationale Trent Alexander-Arnold (26) steht Real Madrid mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Nach Angaben des spanischen Rekordmeisters zog sich der Aussenverteidiger, der zu dieser Saison aus Liverpool nach Spanien wechselte, am Dienstag im Heimspiel der Champions League gegen Olympique Marseille (2:1) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Spanische Medien gehen von einer Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten aus. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
1
3
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta BC
Atalanta BC
0
0
0
8
Atletico Madrid
Atletico Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
Bayern München
0
0
0
8
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Brügge
FC Brügge
0
0
0
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
8
FC Barcelona
FC Barcelona
0
0
0
8
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
0
0
0
8
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Mailand
Inter Mailand
0
0
0
8
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City
Manchester City
0
0
0
8
Newcastle United
Newcastle United
0
0
0
8
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
0
0
0
8
Pafos FC
Pafos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
0
0
0
8
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
0
0
0
8
SSC Neapel
SSC Neapel
0
0
0
32
SL Benfica
SL Benfica
1
-1
0
33
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
