Trent Alexander-Arnold verletzte sich beim Champions-League-Auftakt gegen Marseille.

Trent Alexander-Arnold fällt wegen Muskelverletzung mehrere Wochen aus

Wechselte diese Saison von Liverpool zu Real Madrid

Der englische Internationale Trent Alexander-Arnold (26) steht Real Madrid mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Nach Angaben des spanischen Rekordmeisters zog sich der Aussenverteidiger, der zu dieser Saison aus Liverpool nach Spanien wechselte, am Dienstag im Heimspiel der Champions League gegen Olympique Marseille (2:1) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Spanische Medien gehen von einer Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten aus.