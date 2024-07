Ab dieser Saison greift ein neuer Modus in den drei Europacup-Wettbewerben. Was ist neu in der Champions, Europa und Conference League? Wann wird gespielt? Und wie viel Geld gibt es zu verdienen?

1/7 Die Uefa führt in den Europacup-Wettbewerben eine Modus-Revolution ein.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

In allen drei Wettbewerben nehmen neu je 36 und nicht mehr wie bis und mit der letzten Saison 32 Mannschaften teil.

Was ist am Modus neu?

Neu werden die Resultate nicht mehr in den Tabellen der einzelnen Gruppen (A, B, C, D usw.) gerechnet, sie fliessen in allen drei Wettbewerben in eine einzige Tabelle ein. Hinzu kommt, dass ein Team gegen die ihm zugelosten Gegner nur einmal antritt. Hin- und Rückspiele gibt es nur noch in der K.o.-Phase.

Wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase?

Die ersten acht der Tabelle stehen direkt in den Achtelfinals (ab 4. März). Die auf den Plätzen 9 bis 24 klassierten Teams bestreiten die Sechzehntelfinals (ab 11. Februar). Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 scheiden aus.

Wie setzen sich die Gruppen zusammen?

In der Champions und Europa League gibt es vier Töpfe mit je neun Mannschaften. Jedes Team spielt gegen je zwei Teams aus jedem Topf, wobei eine Partie zu Hause und eine auswärts stattfindet. In der Conference League gibt es sechs Töpfe à sechs Teams. Die Teams in der Champions- und Europa League bestreiten acht Spiele in der Gruppenphase. Diejenigen in der Conference League sechs Spiele.

Welche Kriterien sind in der Tabelle bei Gleichstand entscheidend?

Nach Ende der Gruppenphase gelten bei Punktgleichheit zwischen mehreren Teams folgenden Kriterien: a) bessere Tordifferenz, b) grössere Anzahl erzielter Tore, c) grössere Anzahl erzielter Auswärtstore, d) grössere Anzahl Siege, e) grössere Anzahl Auswärtssiege, f) grössere Anzahl Punkte aller Gruppengegner, g) bessere Gesamttordifferenz der Gruppengegner, h) grössere Anzahl erzielter Tore der Gruppengegner, i) geringere Anzahl an Strafpunkten, j) höherer Vereinskoeffizient.

Wann wird gespielt?

Der erste Spieltag der Champions League findet vom 17. bis am 19. September statt, derjenige der Europa League eine Woche später. Die Conference League beginnt Anfang Oktober, wenn gleichzeitig in der Champions und in der Europa League der zweite Spieltag über die Bühne geht. Die Gruppenphase in der Conference League endet am 19. Dezember, diejenige in der Champions und in der Europa League Ende Januar.

Wann wird angespielt?

Die Anspielzeiten sind um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Am letzten Spieltag finden alle Partien gleichzeitig statt, wobei die Uefa Ausnahmen beschliessen kann. Ab den Viertelfinals beginnen alle Spiele um 21.00 Uhr.

Wo finden die Finals statt?

Der Champions-League-Final findet am 31. Mai 2025 in München statt, das Endspiel der Europa League am 21. Mai in Bilbao, dasjenige der Conference League am 28. Mai im polnischen Breslau.

Wie läuft die Quali ab?

Die Qualifikation läuft ähnlich wie bisher. Insgesamt gibt es vier Qualifikationsrunden, wobei die letzte die Playoffs sind. Die Teams steigen je nach Rangierung in der heimischen Liga und je nach Länderkoeffizient in den verschiedenen Runden ein.

Welcher Schweizer Teams nehmen teil?

Meister YB steigt in den Champions-League-Playoffs Ende August ein und steht zumindest in der Gruppenphase der Europa League. Lugano steigt in der 2. Runde der Königsklasse ein und würde bei einem Sieg im Duell mit Fenerbahce Istanbul in der 3. Runde auf Lille treffen. Gewinnen die Tessiner das Duell gegen die Türken, stehen sie sicher in der Gruppenphase der Europa League. Verlieren sie aber alle ihre Duelle, verpassen sie den europäischen Wettbewerb. Cupsieger Servette steigt in der 3. Quali-Runde der Europa League ein, Zürich (gegen Shelbourne) und St. Gallen (gegen Tobol) starten in dieser Woche in der 2. Quali-Runde der Conference League.

Wie viel Geld gibt es zu verdienen?

Insgesamt nimmt die Uefa 4,4 Milliarden Euro ein, davon werden gut 3,3 Milliarden an die 108 Teilnehmer ausgeschüttet. Der Rest sind Prämien für nicht teilnehmende Klubs (308 Mio), für die Teilnehmer in den Qualifikationsrunden (32 Mio) sowie für die Frauen Champions League (22 Mio) und Youth League (3 Mio). Die Wettbewerbskosten betragen rund 387 Millionen, die Uefa streicht einen Gewinn von 230 Millionen ein.

Wie viel kassieren die Teilnehmer der Champions League?

Fast 75 Prozent (2,468 Milliarden) geht an die 36 Teilnehmer der Champions League. Allein die Teilnahme an der Gruppenphase bringt den 36 Teams 18,6 Millionen, jeder Sieg gibt 2,1 Mio, jedes Unentschieden 0,7 Mio. Die Teilnahme für die Achtelfinals bringt zusätzlich elf Millionen usw. Der Sieger kassiert noch einmal zusätzlich 25 Millionen, ebenso erhalten die Teams zusätzliche Prämien aus einem Marketingtopf. Laut Planspielen der Uefa kann der Sieger mehr als 156 Millionen Euro verdienen.

Wie viel kassieren die Teilnehmer der Europa und der Conference League?

Die Teilnehmer der Europa League teilen sich 565 Millionen auf, diejenigen aus der Conference League 285 Millionen. Das Startgeld beträgt 4,31 bzw. 3,17 Mio, ein Sieg in der Gruppenphase bringt 0,45 bzw. 0,4 Mio, ein Punkt 0,15 bzw. 0,133 Mio.

Warum die Modus-Revolution?

Die Uefa erhofft sich durch nur eine Tabelle mehr Spannung und Abwechslung. Und es soll zu mehr Duellen zwischen grossen Teams kommen. Zudem haben mehr Länder die Möglichkeit, mindestens ein Team in einer europäischen Gruppenphase zu stellen. Mit dem neuen Modus sind es Klubs aus mindestens 37 verschiedenen Ländern, die an einer Gruppenphase teilnehmen.

