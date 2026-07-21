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Matoshi über CL-Quali
«Das sind eben die geilen Spiele!»

Valmir Matoshi und Captain Marco Bürki sprechen nach dem Remis gegen Zagreb über die Partie und wie ihnen der Switch von der CL-Quali zur Super League gelingen wird.
Publiziert: vor 34 Minuten
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