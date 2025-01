Nach der Ligaphase ist vor der K.o.-Runde. Statt direkt mit den Achtelfinals zu starten, gibts im Februar zunächst die Playoffs. Die Auslosung findet am Freitag statt, der Modus ist allerdings nicht ganz so einfach.

Was war das für ein XXL-Abend in der Champions League! 18 Spiele gleichzeitig und ein Tor nach dem anderen. Für zwölf Teams ist die Königsklasse zu Ende, acht stehen direkt im Achtelfinal. Und die anderen 16? Die drehen im Februar die Extrarunde über die Playoffs.

Die Paarungen werden am Freitagmittag in Nyon ausgelost. Doch warum wird nochmal gelost? Anstatt den Neuntplatzierten («bestes» Playoff-Team) gegen den Klub auf Rang 24 («schlechtestes» Playoff-Team) spielen zu lassen, hat sich die Uefa etwas Besonderes ausgedacht: Zwei Mannschaften bilden jeweils ein Duo und werden dann einem Team aus einem anderen Duo zugelost. Das beste Zweierpäckchen mit den Teams auf Platz 9 und 10 trifft auf jenes mit den Teams auf Rang 23 und 24.

Heisst also konkret: Atalanta Bergamo (9. Platz) und Borussia Dortmund (10. Platz) treffen entweder auf Sporting (23. Platz) oder Brügge (24.). Den grössten Brocken wird Manchester City (22.) bekommen, der englische Meister spielt entweder gegen Real Madrid (11.) oder Bayern München (12.).

Restriktionen gibts für die Playoffs keine. So dürfen Teams aus dem gleichen Land gegeneinander antreten und auch Mannschaften, die sich bereits in der Ligaphase begegnet sind. So ist es beispielsweise möglich, dass die AC Milan gegen Juventus Turin spielt.

Madrid-Derby im Achtelfinal möglich

Wagen wir noch den Blick auf die Achtelfinals. Ausgelost werden sie am 21. Februar, auch dann gibts wieder das Prozedere mit den Zweiergrüppchen. Zum einen bilden die acht direkt qualifizierten Achtelfinalisten vier Duos (1./2., 3./4., 5./6. und 7./8.), zum anderen die jeweiligen Sieger der Playoff-Begegnungen im gleichen Pfad.

Beim oben genannten Beispiel mit dem BVB würde auf die beiden Sieger der Playoff-Duelle entweder Aston Villa (8. Platz in Ligaphase) oder Lille (7. Platz) warten. Würde sich ManCity gegen Real oder Bayern durchsetzen, ginge es gegen Leverkusen oder Atlético Madrid weiter. Zur Erinnerung: Würde Bayern in den Playoffs weiterkommen, wäre ein Duell mit Xhakas Leverkusen möglich – genauso das Madrid-Derby!



Die Pfade für die Achtelfinals sind übrigens vordefiniert. Setzen sich in allen Playoff-Begegnungen die nach der Ligaphase bestplatzierten Teams durch, würden der 1. und 2. der Vorrunde auf den 15. oder 16. treffen, der 3. und 4. auf den 13. oder 14. und so weiter.

