ManUnited-Gegner gab es vor zehn Jahren noch nicht

Sabah FK ist ein noch sehr unbekannter Verein. Doch heute steht der Klub aus Aserbaidschan im Old Trafford und trifft auf Manchester United. Was vor neun Jahren mit einer Vereinsgründung begann, gipfelt nun im ersten Champions-League-Spiel der Klubgeschichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sabah FK spielt heute um 21 Uhr gegen Manchester United

Trainer Dambrauskas nahm 2002 bei «Wer wird Millionär?» teil, studierte in London

Sabah erreichte Champions League nach 5:2-Sieg im Playoff gegen Hapoel Beer-Sheva

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Sabah FK ist erst neun Jahre alt, heute steht der Klub aus Aserbaidschan erstmals in der Champions-League-Ligaphase. Gegner ist Manchester United, gespielt wird um 21 Uhr im legendären Old Trafford. Für Sabah ist es der bisher grösste Abend in der Klubgeschichte.

2017 gegründet, startete Sabah zunächst in der zweiten Liga. Nach nur einer Saison gelang der Aufstieg, obwohl der Klub sportlich lediglich Fünfter geworden war. Andere Vereine erhielten keine Lizenz oder verzichteten. Seither ging es steil bergauf: 2023 wurde Sabah Vizemeister, 2025 folgte der erste Cupsieg. In der vergangenen Saison holte der Klub erstmals den Meistertitel.

Damit war der Weg nach Europa frei, doch nach Siegen gegen KuPS Kuopio und Aarhus drohte der Traum im Playoff gegen Hapoel Be'er-Sheva nach einem 1:2 im Hinspiel und einem frühen Rückstand zu platzen. In der 94. Minute erzwang Tellur Mutallimov (31) die Verlängerung, ehe Sabah mit einem 5:2-Sieg erstmals die Königsklasse erreichte.

Der ungewöhnliche Weg in die Champions League

Hinter dem Aufstieg steht ein Trainer mit einer ebenso ungewöhnlichen Geschichte. Valdas Dambrauskas (49) hatte selbst nie professionell Fussball gespielt. 2002 gewann der Litauer in der heimischen Version von «Wer wird Millionär?» 4000 Litas (rund 1090 Schweizer Franken). Anschliessend zog er nach England, studierte Sportwissenschaft und Coaching an der London Metropolitan University und arbeitete zunächst als freiwilliger Jugendtrainer. Bei den London Tigers schaffte er es vom Volunteer bis zum Coach der Halbprofis.

Später trainierte Dambrauskas in mehreren Ländern, ehe er 2025 zu Sabah kam. Gleich in seiner ersten Saison führte er den Klub zum Double und zu einer Serie von 33 Spielen ohne Niederlage. Nun kehrt er an einen Ort zurück, der für seinen Weg symbolisch ist: Old Trafford. Ausgerechnet gegen Manchester United, wo er einst im Nachwuchsbereich arbeitete.

Für Sabah ist das Spiel deshalb mehr als eine Partie. Der Klub bekommt die Bühne gegen einen der berühmtesten Vereine der Welt und kann zeigen, wie weit der Aufsteiger aus Masazir gekommen ist. Danach warten in der Ligaphase unter anderem Borussia Dortmund, Barcelona, Napoli und Arsenal.