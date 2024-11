Bei Real Madrid ist der Wurm drin. Erstmals seit über fünf Jahren verlieren die Königlichen zweimal in Serie im Bernabeu. Ist der Job von Trainer Carlo Ancelotti in Gefahr?

Carlo Steiner Praktikant Sport

«Totale Krise bei Real Madrid», titelt die spanische Sportzeitung «Marca» nach dem ernüchternden 1:3 gegen Milan in der Königsklasse. Harte Worte für den amtierenden Champions-League-Sieger.

Doch ein zweiter Platz in der Liga, neun Punkte hinter Rivale Barcelona, und zwei verlorene Heimspiele in Serie bedeuten Krise. Zuletzt passierte das nämlich in der Corona-Saison 2020/21, als man während des Bernabeu-Umbaus im Estadio Alfredo di Stefano gegen Cadiz und Donezk knapp verlor.

Doch das 0:4 gegen Barça und nun die Milan-Pleite sind nochmals eine ganz andere Hausnummer. So eine Schmach erlebte Real seit dem Frühjahr 2019 nicht mehr – damals wurde man in der Liga (0:1 gegen Barça), im Pokal (0:3 gegen Barça) und in der Champions League (1:4 gegen Ajax) dreimal in Folge im eigenen Wohnzimmer geschlagen.

Enfant terrible Vinicius

Und auch abseits des Fussballplatzes häufen sich zuletzt Nebengeräusche bei den Königlichen. Die Ballon-d'Or-Gala boykottierte der Verein kurzerhand, weil der Titel nicht an Vinicius (24) ging. «Real Madrid geht nirgendwo hin, wo es nicht respektiert wird», so die Erklärung des Klubs. Vinicius fällt auch im ersten Spiel nach der verpassten Auszeichnung mehr mit unsportlichem Verhalten, denn mit fussballerischen Höhepunkten auf.

Zwar holt er früh einen Penalty heraus und verwandelt diesen in Panenka-Manier souverän zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach dem erneuten Rückstand verliert sich der Brasilianer aber oft in Meckereien und sorgt mit einer dreisten Schwalbe für Kopfschütteln – keine Seltenheit beim Flügelflitzer.

Trainerwechsel soll geplant sein

Weiter motzt Mina Bonino (31), die Ehefrau von Mittelfeldspieler Federico Valverde (26), während des Spiels auf X über die Auswechslung ihres Liebsten nach der ersten Halbzeit. «Ich muss das hier lieber schliessen, sonst werde ich verhaftet», schreibt sie. Den Beitrag löscht sie später. Trainer Carlo Ancelotti (65) nimmt nach dem Spiel Stellung und begründet die Auswechslung Valverdes mit körperlichen Problemen. «Es ist schwer, eine Meinung zu Dingen, die Leute in den sozialen Medien schreiben, abzugeben», sagt er.

Überhaupt: Der Coach steht auch in diesen schwierigen Tagen stoisch an der Spitze. «Das erscheint mir normal. Das Team erreicht nicht seine beste Version und wir alle tragen die Schuld daran. Aber der Trainer trägt die Verantwortung», kommentiert er die Zweifel an seiner Arbeit.

Um seinen Job muss der fünffache Champions-League-Sieger aktuell wohl auch nicht bangen. Laut Sky plant Real-Präsident Florentino Perez (77) jedoch, den Italiener im Sommer mit dem Ex-Real-Spieler Xabi Alonso (42, Leverkusen) zu ersetzen – obwohl der Vertrag des Italieners in Madrid noch ein Jahr länger gültig ist.

Im Vorfeld der Partie gegen seinen Ex-Klub Milan erklärte Real-Coach Carlo Ancelotti, dass es aktuell Wichtigeres gäbe als Fussball. «Es ist ein besonderes Spiel für mich. Doch der Fussball rückt aktuell in den Hintergrund. Nachdem, was passiert ist, haben wir den Kopf nicht frei zum Arbeiten», beschrieb er die Situation angesichts der Flutkatastrophe in Spanien an der Pressekonferenz am Montag. Er sei nicht in der Stimmung, über Fussball zu sprechen, sagte der Italiener.

