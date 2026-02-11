Benfica-Goalie Anatolij Trubin wird bei Fussball-Fans für sein Last-Minute-Tor gegen Real Madrid wohl auf ewig in Erinnerung bleiben. Nun spricht der Ukrainer darüber und verrät, wie Trainer-Ikone Mourinho reagiert hat.

Trubin verliess vor vier Jahren die Ukraine wegen des Krieges

Blick Sportdesk

Es ist ein unvergesslicher Moment: Anatolij Trubin (24), Torwart von Benfica, köpft gegen Real Madrid in der Nachspielzeit das 4:2, wodurch er seinem Team den Platz in den Champions-League-Playoffs sichert.

Mit BBC hat der Ukrainer über sein Karriere-Highlight gesprochen. Der Keeper beschreibt den Augenblick als «ein unglaubliches Gefühl und einen besonderen Moment, weil ich so etwas noch nie zuvor gemacht habe. Das bleibt immer in meiner Erinnerung.» Wohl nicht nur ihm.

Mourinho zeigt kaum Reaktion auf Sensationstor

Trotz dieses denkwürdigen Tores sagt Trubin, dass sich sein Leben kaum geändert habe: «Eigentlich hat sich nichts geändert, ausser dass die Leute auf der Strasse sagen, ich hätte ein schönes Tor geschossen. Das ist irgendwie komisch, weil man hart arbeitet, um Tore zu verhindern, und dann erinnern sich alle nur daran, dass ich ein Tor geschossen habe», sagt er schmunzelnd.

Auch seine Teamkollegen erinnern ihn immer wieder an seinen Treffer: «Sie sagen mir, ich soll noch mal ein Tor schiessen!» Besonders bemerkenswert war jedoch die Reaktion seines Trainers José Mourinho (63) – weil es praktisch keine gab. «Er hat nichts gesagt. Es war ein Spiel, das alle so glücklich gemacht hat, er hat mich nur angeschaut, mir die Hand gegeben und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen», erzählt Trubin.

Trubin spricht über den Krieg

Neben dem Sport spricht Trubin auch über die Auswirkungen des Krieges in seiner Heimat Ukraine. «Der Krieg hat mich sehr getroffen. Ich bin vor vier Jahren aus der Ukraine weggezogen, und nur meine Familie konnte zu mir kommen. Es ist schwer, nicht in mein Zuhause in Kiew zurückzukehren zu können.»

Schwierig für den 24-Jährigen. «Ich liebe die Ukraine wirklich sehr, jede Stadt. Ich habe dort besondere Momente erlebt und schöne Erinnerungen mit meiner Frau und meiner Karriere gesammelt.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.