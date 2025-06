Die UEFA ändert nach nur einer Saison im neuen Modus eine Regel der Champions League. Künftig erhalten die besten acht Teams nach der Gruppenphase Heimrecht im Rückspiel der K.o.-Runden. Diese Regeländerung soll die Leistung in der Ligaphase stärker belohnen.

Regel in der Champions League wird nach nur einer Saison angepasst

Feilen am neuen Modus

Arsenal (rechts im Bild Declan Rice) musste im Viertelfinal-Rückspiel auswärts bei Real Madrid (hier Federico Valverde) ran – trotz besserem Abschneiden in der Ligaphase. Das sorgte für Kritik. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Darum gehts UEFA ändert Champions-League-Regel: Bestplatzierte Teams erhalten Heimrecht-Vorteil in K.o.-Runden

Kritik am bisherigen System führte zur Änderung, Losverfahren wird abgeschafft

Die UEFA hat nach nur einer Saison eine bedeutende Änderung im Champions-League-Modus beschlossen, wie die «Bild» berichtet. Ab der kommenden Spielzeit werden die acht bestplatzierten Teams nach der Gruppenphase in den K.o.-Runden zusätzlich belohnt.

Die Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren, werden demnach in allen folgenden Runden das Heimrecht im Rückspiel erhalten, wenn sie gegen schlechter platzierte Mannschaften antreten.

Diese Entscheidung wurde nach Informationen der «Bild» von der Uefa-Klubwettbewerbe-Kommission getroffen. Die endgültige Zustimmung des Uefa-Exekutivkomitees steht noch aus, gelte jedoch als Formsache.

Kritik sorgt für Anpassung

Die Änderung folgt auf Kritik am bisherigen System, bei dem das Los ab dem Viertelfinale über das Heimrecht entschied. Ein prominentes Beispiel war Arsenal, das trotz Rang drei in der Ligaphase im Viertelfinal-Rückspiel auswärts gegen das acht Plätze schlechter klassierte Real Madrid antreten musste. Immerhin setzten sich die Gunners auch so souverän durch.

Im Halbfinal musste Barcelona das Rückspiel gegen Inter auswärts bestreiten und schied nach zwei spektakulären Spielen aus. Die Ligaphase hatten die Katalanen als Zweite abgeschlossen vor dem viertplatzierten Inter.