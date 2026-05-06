Atlético-Coach Simeone wird gegenüber Ex-Boss handgreiflich

In den Schlussminuten zwischen Arsenal und Atlético geraten Diego Simeone und Gunners-Sportchef Andrea Berta aneinander. Brisant: Berta ist der frühere Boss des Trainers der Madrilenen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Er hüpft, er dirigiert, er schreit. Diego Simeone (56) geht an der Seitenlinie mit, wie man es von ihm kennt, auch am Dienstag gegen Arsenal in der Champions League. Doch am Ende wird es hitzig: Der Argentinier schubst Arsenals Sportdirektor Andrea Berta (54) weg, als dieser vom Schiedsrichter vehement den Abpfiff fordert.

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Das Brisante daran: Simeone und Berta haben über zehn Jahre zusammengearbeitet. Berta war von 2013 bis 2017 Technischer Direktor von Atlético Madrid, danach acht Jahre lang Sportdirektor der Rojiblancos. Simeone ist seinerseits bereits seit 15 Jahren Cheftrainer der Madrilenen und pflegte stets ein freundschaftliches Verhältnis zu Berta.

Doch im Halbfinal-Rückspiel gegen die Gunners scheint all dies für einen kurzen Augenblick egal zu sein. Es kommt neben der Schubserei zum Wortgefecht, mehrere Teammitglieder und der vierte Offizielle müssen die Gemüter beruhigen. Simeone sieht für das Rencontre Gelb. Nach dem Spiel äussert sich «El Cholo» nicht zum Zwischenfall.