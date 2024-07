Lugano verpasst die Champions-League-Qualifikation knapp gegen Fenerbahce und tritt nun in der Europa-League-Qualifikation an. Trotz der Enttäuschung lobt José Mourinho Trainer Mattia Croci-Torti und wünscht dem Team alles Gute.

Lugano hat alles reingeworfen. Am Ende reichte es für die Bianconeri gegen Fenerbahce aber knapp nicht. Statt in der 3. Runde der Champions-League-Quali gehts nun in der Europa-League-Quali weiter. Entweder Partizan Belgrad (sehr wahrscheinlich) oder Dynamo Kiew heisst der Gegner. Die Serben gehen mit einem klaren Rückstand (2:6) ins Rückspiel vom Mittwochabend.

Bevor sich Mattia Croci-Torti (42) mit dem nächsten Gegner auf der europäischen Bühne beschäftigt, dürfte er aber noch an dieser Pleite auf türkischen Boden zu nagen haben. «Mit dem Lob, das wir gut gespielt haben, können wir wenig anfangen. Wir sind sehr traurig. Leider hat sich Fenerbahce in den Schlüsselmomenten der beiden Spiele als das stärkere Team erwiesen.»

Andere Töne vom «Special One»

Lob kriegt Croci-Torti aber nicht nur von Fans, Medien und seinen Chefs. Nein, auch José Mourinho (61) ist einer der Lobenden. Vor einer Woche verpasste der portugiesische Startrainer ihm noch einen Seitenhieb («Er redet und reklamiert zu oft!»). Diesmal zeigt er sich von einer anderen ganz Seite. Ist auch einfacher, wenn man als Gewinner spricht.

«Er erinnert mich an mein jüngeres Ich» Mourinho über Croci-Torti «Er erinnert mich an mein jüngeres Ich»

Bereits unmittelbar nach Schlusspfiff geht Mourinho zu Croci-Torti, umarmt ihn und sagt ihm etwas ins Ohr. An der Pressekonferenz wiederholt er es für die Öffentlichkeit. «Wir haben gegen eine Mannschaft mit einer grossartigen Organisation und einem sehr guten Trainer gespielt. Ich wünsche Lugano alles Gute in der Europa League.»

«Mourinho ist für mich eine besondere Person»

Friede, Freude, Eierkuchen war aber auch in den zweiten 90 Minuten an der Seitenlinie nicht angesagt. Mitten in der ersten Hälfte geraten Croci-Torti und Mourinho wieder aneinander. «Ich glaube aber, dass ich meine Emotionen in all diesen 180 Minuten sehr gut im Griff hatte», meint der Tessiner.

Und unsympathisch wird Mourinho ihm sowieso nicht. «Für mich als Inter-Fan ist er eine besondere Person. Deshalb werde ich die Worte, die er mir nach Schlusspfiff sagte, in meinem Herzen behalten», so Croci-Torti. Daraufhin betont er, dass er für das Erreichte stolz ist. «Wir haben in beiden Spielen Fenerbahce vor grosse Schwierigkeiten gestellt. Ich glaube nicht, dass Mourinho bei seinem Heimdebüt ein solches Lugano erwartet hätte, das über 60 Minuten das Spiel bestimmt.»

Nur schade, waren es nicht 90 Minuten. Aber die Chance auf Wiedergutmachung auf europäischem Boden haben die Tessiner schon nächste Woche. Und wer Fenerbahce vor Schwierigkeiten stellt, dem muss sich auch vor Partizan Belgrad (oder Dynamo Kiew) nicht verstecken.