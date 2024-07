Nach Fenerbahces 4:3-Sieg gegen Lugano in der Champions-League-Quali, setzt Mourinho auf Provokation. Lugano muss in Istanbul bestehen, wo sie bereits einmal siegten. Gelingt ihnen erneut ein historischer Triumph?

1/5 Mattia Croci-Torti steht mit Lugano vor einer schwierigen Aufgabe.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Worte sind für José Mourinho (61) seit jeher wie eine Waffe. Er setzt sie gezielt ein, um den Gegner zu verunsichern, zu provozieren, um seinem Team einen Vorteil zu verschaffen. Wie sich das als Gegner des portugiesischen Startrainers anfühlt, weiss seit letzter Woche auch Lugano.

Mit 4:3 hat Mourinhos Fenerbahce das Hinspiel der 2. Runde der Champions-League-Quali gegen die Tessiner für sich entschieden. Statt sich gross darüber zu freuen, stichelt er im Medienzentrum der Thuner Stockhornarena munter vor sich hin. Erst wettert er über den Kunstrasen. Dann verpasst er seinem Gegenüber Mattia Croci-Torti (42) einen Seitenhieb («er spricht und reklamiert zu viel»).

Und last but not least fordert Mourinho die Fener-Fans dazu auf, in Scharen ans Rückspiel (Dienstag, 19 Uhr) – und an sein erstes Heimspiel – zu kommen. «Lasst uns Lugano richtig willkommen heissen. Sie werden diese Atmosphäre lieben.» Es ist nicht nur ein Aufruf an die Fans, sondern gleichzeitig eine Drohung. Er geht davon aus, dass die Stimmung im Sükrü-Saracoglu-Stadion angsteinflössend auf die Tessiner wirkt.

«Wir müssen nur ein Tor aufholen»

Dabei muss Lugano keineswegs Angst vor Fenerbahce haben. Im Hinspiel zeigten die Bianconeri einen mutigen, couragierten Auftritt und lagen sogar in Führung. Dass sie am Ende als Verlierer vom Platz mussten, liegt einerseits an Edin Dzeko (38), der trotz seines hohen Alters Tore am Laufmeter schiesst. Andererseits und mindestens so ausschlaggebend wegen Eigenfehlern sowie einer (sehr) fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung vor dem Penaltypfiff kurz vor der Pause.

Nun gilt es für Lugano, das Resultat zu drehen. Mit einem Sieg bliebe man vorerst nicht nur in der Champions-League-Quali, sondern wäre schon sicher in der Gruppenphase der Conference League. Croci-Torti glaubt an den Coup. «Wir müssen nur ein Tor aufholen, nicht zwei oder drei. Es wird aber trotzdem in jeder Hinsicht ein sehr schwieriges Spiel. Wir müssen an uns glauben und ich bin überzeugt, dass wir ein hervorragendes Spiel spielen können.»

Gute Erinnerungen an Istanbul

Wie man in Istanbul gewinnt, weiss Lugano aus eigener Erfahrung. Vor einem Jahr siegten die Bianconeri in der Gruppenphase der Conference League gegen Besiktas. Damals drehten sie in den letzten zehn Minuten in Überzahl einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.

Jetzt ist Lugano wieder in der Türkei gefordert. Diesmal im Sükrü-Saracoglu-Stadion – ennet dem Bosporus und knapp 7 Kilometer Luftlinie südlich von der Heimstätte von Besiktas entfernt. Für die Schweiz ist es ein gutes Pflaster. Hier qualifizierte sich die Nati für die WM 2006.