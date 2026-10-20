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«Sonst brennt die Luft»
BVB bei Retortenklub in der Königsklasse unter Druck

Seit der Vertrag mit Trainer Niko Kovac verlängert wurde, ist bei Borussia Dortmund der Wurm drin. Nun kämpft der BVB in Aserbaidschan gegen den Negativtrend.
Publiziert: vor 1 Minute
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Bei Niko Kovac und Borussia Dortmund läufts nicht mehr so rund.
Foto: Getty Images
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Christian MüllerRedaktor Sport

Niko Kovac scheint es in Dortmund niemandem recht machen zu können: Selbst als er mit vier Siegen in die Bundesliga-Saison startet und die Tabelle vor den Bayern anführt, gibts Kritik an seinem Spielstil. Zu defensiv und zu wenig attraktiv seien die BVB-Auftritte.

Nach der Länderspiel-Pause wird der Vertrag des 55-Jährigen trotzdem bis 2029 verlängert. Seither läufts nicht mehr so geschmeidig im Pott: In der Champions League gibts einen peinlichen 0:1-Ausrutscher bei Bodö/Glimt. Und in der Meisterschaft reichts in Berlin nur zu einem 0:0 gegen Union. Zusammen mit dem späten Remis gegen Werder Bremen unmittelbar vor der Vertragsverlängerung sind das drei sieglose Partien in Serie. «Eher ungewöhnlich für Borussia Dortmund», gibt BVB-Boss Lars Ricken gegenüber deutschen Medien zu.

Nun soll schleunigst dafür gesorgt werden, dass dies nicht doch zur Gewohnheit wird. Und zwar schon am Dienstag beim Champions-League-Gastspiel in Baku. Gegner dort ist der aserbaidschanische Retortenklub Sabah FK. Der Verein wurde erst 2017 gegründet und konnte letzte Saison erstmals die Dominanz von Serienmeister Karabach FK durchbrechen.

Weite Champions-League-Reise

Für die fünfstündige Reise ans Kaspische Meer hat der BVB extra ein komfortableres Flugzeug für seine Stars gebucht, wie die Bild-Zeitung weiss. Der Haken an der Geschichte: Die Maschine wäre mit allem Gepäck zu schwer gewesen, weshalb ein Teil auf einen früheren Flug umgeladen werden musste.

Erledigt der BVB in Aserbaidschan die Pflichtaufgabe, dann ist die Episode ebenso schnell vergessen wie die Unkenrufe, die eine schwarzgelbe Krise prophezeien. Diese hält Peter Neururer ohnehin für deplatziert. «Da ist mit Sicherheit kein Ansatz für irgendeine Krise», sagt der 71-jährige Kult-Trainer gegenüber wettbasis.com. «Es ist eine Diskussion, die aufgemacht wird, in einem äusserst unruhigen Umfeld.» Auch Neururer weiss aber, dass der BVB gegen Sabah und im nächsten Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder in die Spur finden muss: «Sonst würde in Dortmund der Baum brennen – aber mit Sicherheit!»

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