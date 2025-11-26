DE
Dank Überraschungssiegen
Dramatischer CL-Abend stellt Tabelle auf den Kopf

Was für ein wilder Abend in der Königsklasse! Der 5. Spieltag wirbelt die Tabelle durcheinander. Die grossen Gewinner heissen BVB, Chelsea und Leverkusen – während Manchester City eine historische Klatsche verdauen muss.
Publiziert: 11:15 Uhr
1/5
Chelsea feiert am Dienstagabend einen grossen Sieg gegen den FC Barcelona.
Darum gehts

  • Drastische Tabellenänderungen nach Dienstagsspielen.
  • Manchester City verliert nach 7 Jahren erstmals zuhause in Gruppenphase
  • Am Mittwoch könnte es erneut zu Überraschungen kommen
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Das Tabellenbild der Champions League hat sich über Nacht drastisch verändert. Der Dienstagabend war nichts für schwache Nerven und sorgt für eine völlig neue Ausgangslage im Kampf um die begehrten Top-8-Plätze.

Die grossen Gewinner

Borussia Dortmund zündet den Turbo. Nach dem 4. Spieltag noch auf Platz 14 (7 Punkte), schiesst sich der BVB mit einer 4:0-Gala gegen Villarreal direkt in die Elite auf Platz 4. Mit 10 Punkten haben die Schwarz-Gelben plötzlich Pep Guardiolas City überholt.

Auch in London knallen die Korken: Chelsea demontiert Barcelona mit 3:0. Die «Blues» katapultieren sich somit von Platz 12 (7 Punkte) auf Rang 5 (10 Punkte). Auch die Londoner sind somit nun voll auf Kurs für einen Direkteinzug ins Achtelfinale.

Die Sensation des Abends liefert aber Bayer Leverkusen. Die Werkself, zuvor im Niemandsland der Tabelle (Platz 21), schockt die «Skyblues». Mit dem 2:0-Sieg gegen ManCity klettert Leverkusen auf Rang 13 und hat die K.o.-Phase wieder fest im Visier.

Die Verlierer

Entsprechend enttäuscht ist Pep Guardiola nach dem 0:2. Seine Mannschaft hat zwar bereits 10 Punkte, rutscht aber ab (von 4 auf 6). Schlimmer als der Tabellenplatz ist der Riss einer Siegesserie. Zu Hause verlor City zuletzt 2018 ein CL-Gruppenspiel (gegen Lyon). Guardiola, der seine B-Elf auflaufen liess, war nach dem Spiel enttäuscht. «Ich habe versagt», sagte er.

Für den FC Barcelona wird die Luft immer dünner. Nach der Klatsche an der Stamford Bridge rutschen die Katalanen von Platz 11 auf 15 ab. Die direkte Qualifikation rückt somit in die Ferne. Barça-Trainer Flick appellierte nach dem Spiel an sein Team: «Wir müssen etwas mehr kämpfen und auch aggressiver spielen».

Ganz bitter sieht es nach der letzten Pleite für Villarreal aus. Das 0:4 gegen Dortmund war wohl der Todesstoss. Mit einem mickrigen Punkt taumeln die Spanier am Tabellenende (Platz 34).

Das steht am Mittwoch auf dem Spiel

Nach dem Beben am Dienstag drohen heute Abend die nächsten Überraschungen. Die Tabelle könnte erneut auf den Kopf gestellt werden. Der Blick auf den Spielplan verspricht Hochspannung:

Bayern vs. Arsenal

Das Duell der Giganten! Beide Teams thronen mit einer weissen Weste (12 Punkte aus 4 Spielen) an der Spitze der Tabelle vom 4. Spieltag. Heute Abend (21.00 Uhr) in London entscheidet sich, wer oben bleibt. Ein Unentschieden würde Verfolger Inter Mailand in die Karten spielen.

Atlético Madrid vs Inter Mailand

Die Italiener (Platz 3, 12 Punkte) müssen liefern. Gegen Atlético Madrid (abgerutscht ins Mittelfeld) ist ein Sieg Pflicht, um mit Bayern und Arsenal Schritt zu halten. Aber Vorsicht: Atlético braucht nach dem Abrutschen jeden Punkt.

PSG vs. Real

Paris Saint-Germain (9 Punkte) empfängt Tottenham. Mit einem Sieg könnte PSG an den gestrigen Gewinnern Chelsea und Dortmund wieder vorbeiziehen. Auch Real Madrid (9 Punkte) muss gegen Olympiakos Piräus (2 Punkte, Platz 32) einen Pflichtsieg einfahren, um wieder in die Top 8 zu springen.

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo

Für die Eintracht (4 Punkte) geht es gegen Atalanta Bergamo schon fast um alles. Verlieren die Hessen, droht das vorzeitige Aus.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Mailand
Inter Mailand
4
10
12
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
5
Chelsea FC
Chelsea FC
5
6
10
6
Manchester City
Manchester City
5
5
10
7
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
9
9
8
Newcastle United
Newcastle United
5
7
9
9
Real Madrid
Real Madrid
4
6
9
10
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
9
11
Galatasaray SK
Galatasaray SK
5
1
9
12
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
4
5
8
13
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
14
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
4
3
7
15
FC Barcelona
FC Barcelona
5
2
7
16
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
17
Atalanta BC
Atalanta BC
4
-2
7
18
SSC Neapel
SSC Neapel
5
-3
7
19
Olympique Marseille
Olympique Marseille
5
2
6
20
Atletico Madrid
Atletico Madrid
4
1
6
21
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
22
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
23
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
2
5
24
AS Monaco
AS Monaco
4
-2
5
25
Pafos FC
Pafos FC
4
-3
5
26
FC Brügge
FC Brügge
4
-2
4
27
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
-4
4
28
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
SL Benfica
SL Benfica
5
-4
3
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
5
-6
3
31
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
5
-4
2
32
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
4
-7
2
33
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
4
-8
1
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
4
-9
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Villarreal
Villarreal
Arsenal
Arsenal
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Chelsea
Chelsea
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
FC Barcelona
FC Barcelona
FC Bayern München
FC Bayern München
Inter Mailand
Inter Mailand
Manchester City
Manchester City
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Champions League
Champions League
