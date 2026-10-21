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Wegen blutiger Fan-Choreo
Barça fordert Konsequenzen gegen PSG

Nach der Niederlage in Paris wehrt sich Barça bei der Uefa: Eine blutige PSG-Ultra-Choreografie und beleidigende Banner sollen nach Ansicht des Klubs die Grenze des Akzeptablen überschritten haben.
Publiziert: vor 1 Minute
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Diese Choreo der PSG-Fans sorgt in der Champions League für Kritik.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Barcelona beschwerte sich nach dem PSG-Duell bei der Uefa
  • PSG-Ultras zeigten ein zersägtes Barça-Wappen und Schmähbanner
  • Barça verlor erstmals; mögliche Uefa-Folgen sind offen
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Blick Sportdesk

Der FC Barcelona hat nach dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain Beschwerde bei der Uefa eingelegt. Grund ist eine umstrittene Choreografie der Pariser Ultras, die vor dem Anpfiff im Parc des Princes für Aufsehen sorgte.

Auf einem riesigen Transparent war eine Figur zu sehen, die an den Horrorfilm-Charakter Michael Myers erinnerte. Mit einer blutverschmierten Kettensäge zerteilte sie das Wappen des FC Barcelona. Dazu prangte der Schriftzug «Massacre à la Parisienne» – auf Deutsch etwa «Pariser Massaker».

Bei den Katalanen kam die Aktion überhaupt nicht gut an. Bereits in der Halbzeitpause wandten sich Vertreter des Klubs an den Uefa-Delegierten im Stadion und beschwerten sich über die als aggressiv und provokativ empfundene Darstellung.

Zudem forderte Barcelona die Entfernung weiterer beleidigender Transparente auf den Tribünen. Diese sollen unter anderem vulgäre Beschimpfungen gegen den spanischen Klub enthalten haben.

Aus Sicht der Barça-Verantwortlichen überschritten die PSG-Anhänger damit die Grenzen einer akzeptablen Fan-Choreografie.

Auch sportlich verlief der Abend für die Katalanen enttäuschend. Barcelona kassierte in Paris seine erste Niederlage der Saison. Ob die Uefa wegen der umstrittenen Choreografie Konsequenzen zieht, ist derzeit offen.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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