Extrarunde in Königsklasse
So läuft die Auslosung der Champions-League-Playoffs

Nach dem ereignisreichen letzten Spieltag vom Mittwoch folgt am Freitag direkt der nächste wichtige Champions-League-Termin. In Nyon werden die Playoffs ausgelost, wobei die teilnehmenden Teams in Duos antreten.
Publiziert: 14:42 Uhr
Auf ihrem Weg zum Henkelpott müssen 16 Teams den Umweg über die Playoffs gehen.
Darum gehts

  • Auslosung am 30. Januar um 12 Uhr
  • CL-Playoffs mit Mannschaften auf den Rängen 9–24
  • Hinspiele am 17./18. Februar, Rückspiele am 24./25. Februar
Was war das für ein Spektakel, den uns der letzte Spieltag der diesjährigen Ligaphase bot: 61 Tore, Last-Minute-Entscheidungen und sogar ein Torwart als Torschütze. Die Tabelle wurde dabei gefühlt im Minutentakt durchgerüttelt, wodurch lange unklar war, wer die Extrarunde über die Playoffs gehen muss. Nach dem finalen Abpfiff des 8. Spieltags ist die Ausgangslage nun aber für alle Mannschaften klar.

Top 8 erhält Pause, Teams auf den Rängen 9–24 müssen in die Playoffs

Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City stehen bereits fix in den Achtelfinals und sparen sich dadurch zwei zusätzliche Champions-League-Spiele. Ihre Gegner werden in einer Extrarunde ermittelt, an der die Mannschaften auf den Rängen 9–24 teilnehmen. Wer dabei gegen wen spielt, wird diesen Freitag ermittelt.

Die Auslosung der Champions-League-Playoffs findet im waadtländischen Nyon ab 12 Uhr statt. Die daran teilnehmenden Vereine bilden jeweils Duos, wodurch nicht jeder auf jeden treffen kann. Das Schema ist immer dasselbe: Zwei gesetzte Teams (Rang 9-16, Heimrecht im Rückspiel) werden zwei ungesetzten zugelost (Rang 17-24). So trifft etwa Titelverteidiger PSG (11.) entweder auf Monaco (21.) oder Qarabag (22.). Gleiches gilt für Duo-Partner Newcastle (12.).

Keinerlei Einschränkungen könnten für Déjà-vu sorgen

Anders als bei der Auslosung zur Ligaphase, in der gewisse Einschränkungen unter anderem ein Duell zweier Mannschaften aus demselben Land verhinderten, gibts für die Playoffs keinerlei Vorgaben. Dadurch könnte es nicht nur zu landesinternen Spielen kommen, sondern auch zu einer Wiederholung einer Begegnung aus der Ligaphase. Während Real das direkte Wiedersehen mit Benfica droht, ist Paris-Monaco ebenso möglich wie Leverkusen-BVB.

Der Champions-League-Fahrplan bis zum Finale
  • 17./18. Februar: Hinspiele Playoffs
  • 24./25. Februar: Rückspiele Playoffs
  • 27. Februar: Auslosung Achtelfinals
  • 10./11. März: Hinspiele Achtelfinals
  • 17./18. März: Rückspiele Achtelfinals
  • 7./8. April: Hinspiele Viertelfinals
  • 14./15. April: Rückspiele Viertelfinals
  • 28./29. April: Hinspiele Halbfinals
  • 5./6. Mai: Rückspiele Halbfinals
  • 30. Mai: Finale in Budapest
Gespielt wird bereits in weniger als drei Wochen. Am 17./18. Februar stehen die Hinspiele an, eine Woche später (24./25.) fällt dann die Entscheidung. Nur zwei Tage nachdem das Teilnehmerfeld für die Achtelfinals bekannt ist, folgt am 27. Februar deren Auslosung.

Turnierbaum bis zum Champions-League-Finale 2026
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
