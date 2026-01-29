Nach dem ereignisreichen letzten Spieltag vom Mittwoch folgt am Freitag direkt der nächste wichtige Champions-League-Termin. In Nyon werden die Playoffs ausgelost, wobei die teilnehmenden Teams in Duos antreten.

Darum gehts Auslosung am 30. Januar um 12 Uhr

CL-Playoffs mit Mannschaften auf den Rängen 9–24

Hinspiele am 17./18. Februar, Rückspiele am 24./25. Februar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Was war das für ein Spektakel, den uns der letzte Spieltag der diesjährigen Ligaphase bot: 61 Tore, Last-Minute-Entscheidungen und sogar ein Torwart als Torschütze. Die Tabelle wurde dabei gefühlt im Minutentakt durchgerüttelt, wodurch lange unklar war, wer die Extrarunde über die Playoffs gehen muss. Nach dem finalen Abpfiff des 8. Spieltags ist die Ausgangslage nun aber für alle Mannschaften klar.

Top 8 erhält Pause, Teams auf den Rängen 9–24 müssen in die Playoffs

Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City stehen bereits fix in den Achtelfinals und sparen sich dadurch zwei zusätzliche Champions-League-Spiele. Ihre Gegner werden in einer Extrarunde ermittelt, an der die Mannschaften auf den Rängen 9–24 teilnehmen. Wer dabei gegen wen spielt, wird diesen Freitag ermittelt.

Die Auslosung der Champions-League-Playoffs findet im waadtländischen Nyon ab 12 Uhr statt. Die daran teilnehmenden Vereine bilden jeweils Duos, wodurch nicht jeder auf jeden treffen kann. Das Schema ist immer dasselbe: Zwei gesetzte Teams (Rang 9-16, Heimrecht im Rückspiel) werden zwei ungesetzten zugelost (Rang 17-24). So trifft etwa Titelverteidiger PSG (11.) entweder auf Monaco (21.) oder Qarabag (22.). Gleiches gilt für Duo-Partner Newcastle (12.).

Keinerlei Einschränkungen könnten für Déjà-vu sorgen

Anders als bei der Auslosung zur Ligaphase, in der gewisse Einschränkungen unter anderem ein Duell zweier Mannschaften aus demselben Land verhinderten, gibts für die Playoffs keinerlei Vorgaben. Dadurch könnte es nicht nur zu landesinternen Spielen kommen, sondern auch zu einer Wiederholung einer Begegnung aus der Ligaphase. Während Real das direkte Wiedersehen mit Benfica droht, ist Paris-Monaco ebenso möglich wie Leverkusen-BVB.

Der Champions-League-Fahrplan bis zum Finale 17./18. Februar: Hinspiele Playoffs

24./25. Februar: Rückspiele Playoffs

27. Februar: Auslosung Achtelfinals

10./11. März: Hinspiele Achtelfinals

17./18. März: Rückspiele Achtelfinals

7./8. April: Hinspiele Viertelfinals

14./15. April: Rückspiele Viertelfinals

28./29. April: Hinspiele Halbfinals

5./6. Mai: Rückspiele Halbfinals

30. Mai: Finale in Budapest 17./18. Februar: Hinspiele Playoffs

24./25. Februar: Rückspiele Playoffs

27. Februar: Auslosung Achtelfinals

10./11. März: Hinspiele Achtelfinals

17./18. März: Rückspiele Achtelfinals

7./8. April: Hinspiele Viertelfinals

14./15. April: Rückspiele Viertelfinals

28./29. April: Hinspiele Halbfinals

5./6. Mai: Rückspiele Halbfinals

30. Mai: Finale in Budapest Mehr

Gespielt wird bereits in weniger als drei Wochen. Am 17./18. Februar stehen die Hinspiele an, eine Woche später (24./25.) fällt dann die Entscheidung. Nur zwei Tage nachdem das Teilnehmerfeld für die Achtelfinals bekannt ist, folgt am 27. Februar deren Auslosung.