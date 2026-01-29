Darum gehts
- Auslosung am 30. Januar um 12 Uhr
- CL-Playoffs mit Mannschaften auf den Rängen 9–24
- Hinspiele am 17./18. Februar, Rückspiele am 24./25. Februar
Was war das für ein Spektakel, den uns der letzte Spieltag der diesjährigen Ligaphase bot: 61 Tore, Last-Minute-Entscheidungen und sogar ein Torwart als Torschütze. Die Tabelle wurde dabei gefühlt im Minutentakt durchgerüttelt, wodurch lange unklar war, wer die Extrarunde über die Playoffs gehen muss. Nach dem finalen Abpfiff des 8. Spieltags ist die Ausgangslage nun aber für alle Mannschaften klar.
Top 8 erhält Pause, Teams auf den Rängen 9–24 müssen in die Playoffs
Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City stehen bereits fix in den Achtelfinals und sparen sich dadurch zwei zusätzliche Champions-League-Spiele. Ihre Gegner werden in einer Extrarunde ermittelt, an der die Mannschaften auf den Rängen 9–24 teilnehmen. Wer dabei gegen wen spielt, wird diesen Freitag ermittelt.
Die Auslosung der Champions-League-Playoffs findet im waadtländischen Nyon ab 12 Uhr statt. Die daran teilnehmenden Vereine bilden jeweils Duos, wodurch nicht jeder auf jeden treffen kann. Das Schema ist immer dasselbe: Zwei gesetzte Teams (Rang 9-16, Heimrecht im Rückspiel) werden zwei ungesetzten zugelost (Rang 17-24). So trifft etwa Titelverteidiger PSG (11.) entweder auf Monaco (21.) oder Qarabag (22.). Gleiches gilt für Duo-Partner Newcastle (12.).
Keinerlei Einschränkungen könnten für Déjà-vu sorgen
Anders als bei der Auslosung zur Ligaphase, in der gewisse Einschränkungen unter anderem ein Duell zweier Mannschaften aus demselben Land verhinderten, gibts für die Playoffs keinerlei Vorgaben. Dadurch könnte es nicht nur zu landesinternen Spielen kommen, sondern auch zu einer Wiederholung einer Begegnung aus der Ligaphase. Während Real das direkte Wiedersehen mit Benfica droht, ist Paris-Monaco ebenso möglich wie Leverkusen-BVB.
- 17./18. Februar: Hinspiele Playoffs
- 24./25. Februar: Rückspiele Playoffs
- 27. Februar: Auslosung Achtelfinals
- 10./11. März: Hinspiele Achtelfinals
- 17./18. März: Rückspiele Achtelfinals
- 7./8. April: Hinspiele Viertelfinals
- 14./15. April: Rückspiele Viertelfinals
- 28./29. April: Hinspiele Halbfinals
- 5./6. Mai: Rückspiele Halbfinals
- 30. Mai: Finale in Budapest
Gespielt wird bereits in weniger als drei Wochen. Am 17./18. Februar stehen die Hinspiele an, eine Woche später (24./25.) fällt dann die Entscheidung. Nur zwei Tage nachdem das Teilnehmerfeld für die Achtelfinals bekannt ist, folgt am 27. Februar deren Auslosung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1