Champions-League-Kracher im Achtelfinal
Real gegen ManCity: Warum das Duell für beide so brenzlig ist

Das Duell Real Madrid gegen Manchester City ist schon fast zur Tradition in der Königsklasse geworden. Für die beiden Top-Klubs ist die Affiche brenzlig. Am Mittwochabend findet das Hinspiel des Champions-League-Krachers statt.
Publiziert: 15:47 Uhr
Wer setzt sich durch: Real Madrid (hier Gonzalo Garcia, l.) oder Manchester City (hier Bernardo Silva)?
Foto: AFP

Darum gehts

  • Real Madrid empfängt Manchester City im CL-Achtelfinal-Hinspiel am 11. März
  • City leicht favorisiert bei Reals Verletzungspech
  • Seit 2012 trafen die Teams 15 Mal aufeinander, Duelle 16 und 17 folgen
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Am Mittwochabend (21 Uhr) empfängt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Manchester City (Rückspiel am 17. März um 21 Uhr). Es ist das zweite Duell der beiden europäischen Fussball-Grössen in dieser Champions-League-Kampagne, nachdem die Engländer in der Ligaphase 2:1 gegen «Los Blancos» gewannen.

In den vergangenen Jahren ist dieses Aufeinandertreffen fast schon zur Tradition in der Königsklasse geworden. Seit dem ersten Spiel der beiden in der Saison 2012/2013 sind sie sich bereits 15 Mal in der Champions League begegnet – seit der Saison 2021/2022 gar durchgehend in jeder Spielzeit (neunmal). Nun folgen die Duelle Nummer 16 und 17.

Für beide Teams könnte diese Affiche zum entscheidenden Wendepunkt der Saison werden – im Guten wie im Schlechten.

Ausscheiden verboten

Mit dem Abgang prägender Persönlichkeiten wie Kevin De Bruyne (34) hat sich das Gefüge bei Manchester City grundlegend verändert und die Dominanz der letzten Jahre ist nicht mehr so selbstverständlich. Bei einem Top-Klub wie Man City, der zuletzt das Mass aller Dinge war, ist der Erfolg fast schon Pflicht. Ein Ausscheiden bereits im Achtelfinal würde deshalb kritische Fragen zur Kaderqualität und zur Nachhaltigkeit des Umbruchs aufwerfen.

Auch bei Real Madrid vollzog sich ein schleichender Umbruch mit vielen neuen jungen Spielern. Prägender waren jedoch die Unruhen auf der Trainerbank: Auf Carlo Ancelotti (66) folgte zur aktuellen Saison hin die «neue Hoffnung» Xabi Alonso (44), der jedoch bereits im Januar wieder entlassen und durch Álvaro Arbeloa (43) ersetzt wurde.

Für beide Klubs steht viel auf dem Spiel – sie müssen ihre jeweilige «neue Ära» mit Ergebnissen legitimieren. Ein derart frühes Ausscheiden kann sich daher niemand leisten.

Die Türkische Sehnsucht nach dem Coup ist gross
Türkische Sehnsucht
Galatasaray will die Champions League aufmischen
Xavi spricht über Messi-Rückkehr und rechnet mit Barça-Führung ab
«Er sollte zurückkommen»
Xavi spricht über Messi-Rückkehr und rechnet mit Barça-Führung ab

Beide sind in der heimischen Liga auf dem zweiten Rang

Nach einer enttäuschenden Vorsaison, in der die «Cityzens» mit lediglich 71 Punkten – der schwächsten Ausbeute seit 2010/2011 – auf dem dritten Platz landeten, hinken sie derzeit sieben Punkte hinter Tabellenführer Arsenal her. Dennoch hält die Mannschaft die Hoffnung auf Trophäen aufrecht: Sie steht im FA-Cup-Viertelfinal gegen den FC Liverpool und fordert zudem am 22. März um 17:30 Uhr im EFL-Cup-Final den FC Arsenal heraus.

Real Madrid hingegen steht nach dem vorzeitigen Aus in der Copa del Rey und der Niederlage im Supercopa-Final unter massivem Druck. Da man in der Liga vier Punkte hinter Erzrivale Barcelona liegt, sind die Möglichkeiten auf den Meistertitel begrenzt. Entsprechend hoch ist der Stellenwert des anstehenden Duells gegen City.

Verletzungen bei Real machen City zum Favorit

Aufgrund der akuten Verletzungsmisere Reals – zurzeit beklagen die Spanier acht Ausfälle – geht Manchester City mit einem leichten Vorteil in die Affiche. Die Königlichen werden beispielsweise sowohl auf ihren gefährlichsten Torschützen Kylian Mbappé (27, 13 CL-Treffer) als auch auf «City-Schreck» Rodrygo (25) verzichten müssen.

Besonders pikant: In den letzten drei Fällen, in denen City aus der Champions League ausschied, war es ausgerechnet Real Madrid, das den Weg versperrte. Nachdem die «Sky Blues» in der vergangenen Saison bereits in den Playoffs an den Madrilenen scheiterten und erstmals seit 2013/2014 die K.o.-Phase verpassten, ist der Druck für das kommende Duell immens.

