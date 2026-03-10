Galatasaray empfängt am Dienstagabend in der Champions League den FC Liverpool. Die Euphorie ist gross und das Millionen-Kader stark: Gelingt nun der Coup und werden die ständig hohen Erwartungen der Fans endlich erfüllt?

Rekordtransfer Victor Osimhen kostete 75 Millionen Euro und verdient 20 Millionen

Am Dienstagabend (18.45 Uhr) empfängt Galatasaray Istanbul im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den FC Liverpool (Rückspiel am 18. März um 21 Uhr). Es ist der erste Auftritt des türkischen Rekordmeisters in der K.o.-Phase der Königsklasse seit der Saison 2013/14 (damals scheiterte man an Chelsea). Der 1:0-Derbysieg gegen Besiktas Istanbul vom Wochenende verleiht der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind für die grosse europäische Aufgabe.

Bei Galatasaray ist die Erwartungshaltung des Anhangs traditionell gewaltig – oft vielleicht zu gross. Doch die massiven Investitionen des letzten Jahres haben ein Kader geformt, das diese Hoffnungen diesmal rechtfertigen könnte. Zumal der Gegner aus England derzeit alles andere als unbesiegbar wirkt: In der Premier League liegen die Reds nur auf Rang 6 und haben neun ihrer 29 Partien verloren.

Die Euphorie ist gross: Um genau solche Europapokal-Abende zu bestreiten, hat man viel Geld in die Hand genommen – gelingt Gala nun der Coup gegen das grosse Liverpool?

Galas irrer Transfer-Sommer

Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte des Vereins wurden alle in dieser Saison getätigt. Hielt Gabriel Sara (26) mit einer Ablöse von 18 Millionen Euro noch vor kurzem den Rekord, wurde diese Marke im letzten Sommer gleich dreimal überboten. Zum einen durch Torhüter Ugurcan Cakir (29), für den 27,5 Millionen Euro flossen, zum anderen durch Wilfried Singo (25), dessen Verpflichtung 30 Millionen Euro kostete.

Das Prunkstück der Transferoffensive ist jedoch Victor Osimhen (27). Mit einer Ablöse von 75 Millionen Euro – weltweit die fünfthöchste Summe dieser Saison – ist der Nigerianer der unangefochtene Rekordtransfer des türkischen Fussballs. Zusätzlich soll sich sein Gehalt auf rund 20 Millionen Euro jährlich belaufen.

Komplettiert wird das Starensemble durch die beiden Deutschen Leroy Sané (30) und den ehemaligen Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan (35). Beide wechselten im Sommer zwar ablösefrei an den Bosporus, schlagen aber mit fürstlichen Gehältern zu Buche.

Woher kommt das Geld?

Nach dem vergangenen Sommer wird sich der eine oder andere Fussballfan gefragt haben, woher all das Geld kommt. Blick berichtete, dass der Verein seine finanzielle Basis auf zwei zentrale Säulen gestellt hat:

Erstens verkaufte Gala sein historisches Trainingsgelände an die Stadt – die Rede ist von 500 bis 600 Millionen – und ist an den Erlösen der dort geplanten Immobilienprojekte hälftig beteiligt. Zweitens generierte man durch eine Kapitalerhöhung – ein bei Grossklubs gängiges Mittel – frisches Kapital, bei der Investoren und Kleinanleger erfolgreich mitzogen.

