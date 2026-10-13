Bayern werden vor CL-Spiel in Stavanger von Feuerwerk geweckt

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele