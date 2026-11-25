Dank dem 1:1 gegen Arsenal ist Borussia Dortmund auf dem Weg in die K.o.-Phase. Trotzdem lief nicht alles rund, besonders ein vermeintliches Handspiel gibt zu reden.

Darum gehts Borussia Dortmund spielt beim FC Arsenal 1:1 und bleibt damit auf Kurs Richtung K.-o.-Phase

Ein nicht gegebener Penalty ärgert jedoch den BVB

Gregor Kobel spielt stark und rettet seinen Mannschaft vor einer Niederlage

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Kaum Torgefahr, wenig Kreativität im Angriff, und doch steht am Schluss ein Erfolg auf der Anzeigetafel: So präsentierte sich Borussia Dortmund zuletzt in der Bundesliga gegen Gladbach. «Der BVB gewinnt in Bayern-Manier», fasst Sport1 zusammen. Also selbst dann zu gewinnen, wenn es nicht rund läuft. Ein Eindruck, der sich auch beim Remis bei Arsenal (1:1) in der Champions League bestätigt.

Der überlegene englische Meister (30 Torschüsse!) verlangt den Dortmundern alles ab, doch sie stemmen sich bis zuletzt gegen die Niederlage. Eine Entwicklung, die Trainer Niko Kovac (55) in der Pressekonferenz als positiv einstuft: «Wer fleissig arbeitet, hat Erfolg und wächst.»

Auch die Medien würdigen den Punktgewinn der Schwarz-Gelben. «Härtetest bestanden: BVB erkämpft einen Punkt bei Arsenal», schreibt die «Spox». «Sky Sport» setzt noch einen drauf: «Per Traum-Angriff zum Punkt! BVB ärgert Arsenal.»

Penalty-Ärger mit Schweizer Lichtblick

Und doch haben die Dortmunder auch Grund, sich zu ärgern. Nach einem BVB-Eckball springt Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres (28) der Ball an den Arm, den er klar vor dem Körper hat (51.). Der italienische Unparteiische lässt jedoch weiterspielen, und auch der VAR greift nicht ein.

«Klarer Elfmeter», poltert BVB-Geschäftsführer Lars Ricken (50). Sportdirektor Nils-Ole Book (40) teilt diese Ansicht. Rückendeckung bekommen die beiden von Schiri-Experte Patrick Ittrich (47), der gegenüber «Prime» ein klares Handspiel sieht. Das sieht auch Benedikt Höwedes so. Der deutsche Weltmeister von 2014 sagt: «Viel klarer wirds nicht.»

Wer nichts gesehen hat, ist Gregor Kobel (28) auf der anderen Seite des Feldes. «Ich bin da zu weit weg», sagt er. Kobel zeigt jedoch in seinem 50. Einsatz in der Königsklasse eine gute Leistung. Zwar steht der Keeper beim Gegentreffer – ein ganz krummes Ding von Gyökeres – nicht optimal, doch bereits in der 16. Minute pariert er einen Abschluss von Christos Tzolis (24) und bewahrt den BVB vor dem 0:2. Auch beim Kopfball von Piero Hincapié (24) reagiert der Schweizer glänzend (59.).