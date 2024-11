Bester Goalie in der Geschichte der Königsklasse

1/6 Inter Mailand bezwingt Arsenal. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Yann Sommer bleibt in der Champions League einmal mehr ohne Gegentreffer

Er ist damit so gut wie noch nie ein Goalie in der Königsklasse

Eine Szene des Schweizers sorgt bei Arsenal-Trainer Mikel Arteta für Ärger Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Inter Mailand schlägt Arsenal zu Hause 1:0. Massgeblichen Anteil daran hat Yann Sommer (35). Der Schweizer Goalie zeigt in der Champions League einmal mehr eine starke Leistung.

Zum elften Mal steht Sommer in der Königsklasse für Inter zwischen den Pfosten, zum achten Mal lässt er keinen Ball durch. In dieser Saison steht er nach vier Champions-League-Spielen noch ohne Gegentor da. Beeindruckend. Insgesamt musste sich Sommer nur viermal bezwingen lassen, hat dabei 39 Paraden gezeigt.

Seine Quote betreffend Spiele ohne Gegentor liegt bei 73 Prozent. Und ist damit so hoch, wie bei keinem anderen. Sommer ist der beste Goalie in der Geschichte der Champions League, der für ein Team zehnmal oder öfter im Einsatz stand.

«Ich bin sehr frustriert»

Nicht nur deshalb steht Sommer im Fokus. In der 28. Minute faustet er eine hohe Flanke mit beiden Fäusten weg. Und trifft dabei Mikel Merino (28) am Kopf. Der rumänische Schiedsrichter Istvan Kovacs (40) schaut sich das Ganze auf Video an – und taxiert die Szene als nicht penaltywürdig.

Ein Entscheid, der bei Arsenal-Coach Mikel Arteta (42) für Ärger sorgt. «Ich bin sehr frustriert», sagt er nach der Partie. Dies nicht nur wegen der Niederlage, sondern wegen zwei Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels geprägt haben. Inters Siegtor fällt per Penalty – nach einem Handspiel von Bukayo Saka (23). «Ich verstehe das nicht», meint Arteta. «Das ist nur eine Ablenkung, es besteht überhaupt keine Gefahr. Man kann nicht reagieren, weil der Ball sehr nah ist.» Aber man müsse den Entscheid akzeptieren.

Nur: «Wenn das ein Penalty ist, dann muss es in er Szene, als Sommer Merino gegen den Kopf schlägt, zu 1000 Prozent ein Penalty sein», fügt Arteta an. Das seien die Unterschiede im Spiel, die schwer zu akzeptieren sind. Vor allem, weil er ansonsten mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden ist. Denn Arsenal habe eine der besten Mannschaften Europas dominiert. Zum Sieg hats trotzdem nicht gereicht.