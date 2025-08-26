DE
FR
Abonnieren

Teams, Lostöpfe und Vorgehen
Alles zur Auslosung der Champions-League-Ligaphase 2025/26

Am Dienstag und Mittwoch kämpfen 14 Teams um die letzten sieben Startplätze in der Champions-League-Ligaphase 2025/26. Bereits am Donnerstag steht mit deren Auslosung der nächste wichtige Termin an. Blick erklärt das Vorgehen rund um Lostöpfe und Mannschaften.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Am Donnerstag, 28. August, findet die Auslosung der Champions-League-Ligaphase 2025/26 statt.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

  • Champions-League-Auslosung 2025/26 findet am 28. August statt
  • Jedem Team werden zwei Gegner aus jedem Topf zugelost
  • Die Ziehung wird kostenlos über die Uefa-Website gestreamt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Letztes Jahr erfuhr die Champions League zusammen mit den anderen beiden Uefa-Wettbewerben eine grundlegende Reform. Die über zwei Jahrzehnte lang eingesetzte Gruppenphase wurde in eine einzige Tabelle umgewandelt, in der alle 36 Teams gegeneinander ums Weiterkommen kämpfen. Die ersten acht Mannschaften stehen direkt im Achtelfinal, jene auf den Rängen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde (Playoffs) um die verbleibenden acht Plätze. Vereine ab Rang 25 scheiden aus und steigen nicht mehr in die Europa League ab.

Wann findet die Auslosung statt?

Kommenden Donnerstag, 28. August, blickt die Fussballwelt ab 18 Uhr gespannt nach Monaco, wo im Grimaldi Forum die Auslosung der Champions-League-Ligaphase 2025/26 über die Bühne geht.

Wer überträgt die Auslosung?

Für einmal wird kein Abo für eine CL-Übertragung benötigt. Die Ziehung der Teams kann direkt über die Website der Uefa kostenlos gestreamt werden. Im Free-TV wird die Auslosung auf Blue Zoom gezeigt.

Mehr Champions League
FCB reist ohne Traoré nach Kopenhagen
Dafür ist ein Neuling dabei
FCB reist ohne Traoré nach Kopenhagen
YB-Urgestein bricht sein Schweigen über die Degradierung
Nach Ansage von Spycher
YB-Urgestein bricht sein Schweigen über die Degradierung
FCB-Star Shaqiri über Wechsel-Kritik an Magnin
2:03
«Medien haben übertrieben»
FCB-Star Shaqiri über Wechsel-Kritik an Magnin
Der extravagante Klubboss, der in einem Schweizer Schloss lebt
Millionär hinter FC Kopenhagen
Der extravagante Klubboss, der in einem Schweizer Schloss lebt

Wie viele Lostöpfe gibt es?

Während die Reform der Champions League den Wettbewerb an sich fundamental veränderte, blieb die Anzahl Lostöpfe gleich. Heute wie früher werden die qualifizierten Mannschaften in vier Lostöpfe eingeteilt, wovon jedem Team jeweils zwei Gegner aus jedem Topf zugelost werden, auch aus dem eigenen. Somit spielt es mit Blick auf die Stärke der Gegner keine Rolle, in welchem Topf die eigene Mannschaft gelistet wird. Jeder Lostopf enthält neun Mannschaften.

Welche Mannschaften sind in welchem Topf?

Noch stehen nicht alle teilnehmenden Mannschaften fest. Die bisherigen Qualifikanten verteilen sich wie folgt auf die Lostöpfe.

Topf 1Topf 2Topf 3Topf 4
Paris Saint-GermainAtlético MadridOlympique MarseilleAS Monaco
Real MadridFC VillarrealSSC NapoliAthletic Club Bilbao
FC BarcelonaFC ArsenalAjax AmsterdamNewcastle United
Manchester CityBayer 04 LeverkusenPSV EindhovenGalatasaray Istanbul
FC LiverpoolEintracht FrankfurtSporting LissabonUnion Saint-Gilloise
FC ChelseaJuventus TurinOlympiakos Piräus
FC Bayern MünchenAtalanta BergamoSlavia Prag
Borussia Dortmundevtl. Tottenham Hotspurevtl. Tottenham Hotspur
Inter Mailand


Der FC Basel kämpft als einziges Schweizer Team um den Einzug in die Champions League. Sollten sich die Bebbi für den Wettbewerb qualifizieren, stünden sie aufgrund ihres Klubkoeffizienten entweder in Lostopf 3 oder 4.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die manuelle Ziehung von Mannschaften in den kleinen Champions-League-Kügelchen gehören der Geschichte an. Seit der Modusrevolution erfolgt die Zuteilung der Gegner automatisiert über eine Software. Hierfür wird lediglich ein Knopf gedrückt, woraufhin der Computer dann die jeweiligen Rivalen ausspuckt. Dabei wird auch gleich bestimmt, gegen welche Teams man vor heimischer Kulisse spielen darf und wohin die Auswärtsspiele führen.

Einschränkungen gibt es nur wenige. So dürfen in der Ligaphase keine Mannschaften aus demselben Land aufeinandertreffen. Zudem darf es nicht zu mehr als zwei Spielen gegen Teams aus dem gleichen Verband kommen. Titelträger PSG kann als einziger Verein aus Frankreich also zwar auf jedes Team aus Lostopf 1 treffen (siehe Tabelle oben), nicht jedoch auf City, Liverpool und eine andere englische Mannschaft aus einem anderen Topf.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen