Ermittlungen gegen Real-Stars um Mbappé und Rüdiger

1/5 Die Uefa hat ein Verfahren gegen vier Real-Spieler – unter anderem Antonio Rüdiger – eingeleitet. Wohl wegen provokantem Verhalten. Foto: Getty Images

AFP Agence France Presse

Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger und zwei weitere Kollegen von Real Madrid haben Ärger mit der Uefa. Die Europäische Fussball-Union hat gegen die beiden und Vinicius Junior sowie Daniel Ceballos ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Quartett wird vorgeworfen, gegen die Disziplinarregeln verstossen zu haben.

Provokanter Jubel?

Was genau sich Mbappé und Co. haben zu Schulden kommen lassen, teilt die Uefa nicht mit. Der fragliche Vorfall habe sich beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Atlético Madrid und Real am 12. März (2:4 i.E.) zugetragen.

Spanische Medien berichten am Donnerstag, dass der provokante Jubel der Spieler im Fokus stehe. Rüdiger etwa hatte mit einer Halsabschneider-Geste provoziert, Vinicius nach dem Spiel vor der Fankurve der Atletico-Fans seine Jacke auf den Rasen gelegt und demonstrativ auf das Real-Wappen gedeutet. Kylian Mbappé soll sich in den Schritt gefasst haben.