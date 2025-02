In Champions League kommt es heute zum absoluten Top-Duell zwischen Manchester City und Real Madrid, und das bereits in den Playoffs. Dass beide Teams überhaupt dort antreten müssen, ist jedoch kein Zufall, denn beide Giganten straucheln.

Julian Sigrist Praktikant Sport

Julian Sigrist Praktikant Sport

Manchester City gegen Real Madrid. In der K.o.-Phase der Champions League gab es dieses Duell in den letzten zehn Jahren fünfmal. Nie trafen die beiden Teams früher als im Viertelfinal aufeinander. Das ist in diesem Jahr anders. Weil in der Gruppenphase weder Real (Platz 11), noch ManCity (Platz 22) überzeugen konnte, treffen die beiden schon in den Playoffs aufeinander. Und auch abseits der Königsklasse läuft bei den beiden europäischen Giganten längst nicht alles rund.

Grösste ManCity-Krise unter Guardiola

Vor allem Manchester City steckt in dieser Saison in einer sportlichen Krise. Da wäre einerseits die verkorkste CL-Gruppenphase, in der sich die Skyblues erst am letzten Spieltag mit einem 3:1-Sieg gegen Brügge überhaupt in die Playoffs retteten. Aber auch auf nationaler Ebene läuft es für das Team von Pep Guardiola (54) überhaupt nicht. Aus dem EFL Cup sind die Cityzens schon lange ausgeschieden, in der Liga, wo es zuletzt eine 1:5-Klatsche gegen Arsenal gab, stehen sie nur auf Rang fünf.

Dass der englische Serienmeister in dieser Saison nicht so gut in Form ist wie in den Jahren zuvor, ist auch Guardiola klar. Vor dem Duell gegen Real Madrid sagt der Spanier: «In dieser Saison haben wir uns sehr schwergetan. Früher hatte ich das Gefühl: ‹Ja, das Team ist beständig, wir können es schaffen›. Jetzt heisst es: ‹Ich weiss nicht.›»

Will es Manchester City tatsächlich schaffen, wird es auch darauf ankommen, Real Madrids hochtalentierten Angriff um Kylian Mbappé (26), Jude Bellingham (21), Vinicius (24) und Rodrygo (24) zu stoppen. Allerdings weiss Guardiola, dass das eine sehr schwierige Aufgabe wird: «Alle vier sind aussergewöhnlich. Es ist unmöglich, diese vier Spieler zu kontrollieren.»

Real mit Sorgen auf und neben dem Platz

Genau dieses Quartett sorgte bei Real Madrid zuletzt aber auch für einige Probleme. Zwar führt Real Madrid die Tabelle in der spanischen Liga an, ein passendes System für die «fantastischen Vier», scheint Trainer Carlo Ancelotti (65) aber noch nicht gefunden zu haben. Wie spanische Medien berichten, musste der Italiener sein Quartett am Sonntag in der Pause des Spiels gegen Atletico Madrid (1:1) sogar nachdrücklich an den taktischen Plan erinnern.

Ausserdem sorgte Vinicius zuletzt auch mit Wechselgerüchten für Schlagzeilen. Diese tauchten unter anderem auf, weil der Brasilianer ein Vertragsangebot der Königlichen abgelehnt hatte.

Das bleiben allerdings nicht die einzigen Probleme. Auch Verletzungssorgen plagen die Königlichen. Mit Eder Militao (27), Antonio Rüdiger (31), David Alaba (32), Daniel Carvajal (33) und Lucas Vazquez (33) fallen gleich fünf Verteidiger aus. Für Ancelotti ist diese Situation eine «absolute Notlage». Auch deswegen und trotz fehlender Form beim Gegner hat der Real-Trainer absoluten Respekt vor dem heutigen Spiel: «Sie sind eine der besten Mannschaften in Europa, sie haben den besten Trainer, also denke ich, dass es das schwierigste Spiel ist, das wir bewältigen können, unabhängig von der Form.»