Das Hammer-Duell in der CL steht – und die Bayern haben Dusel

Dass es ein Hammer-Duell in den Playoffs der Champions League geben würde, war schon vor der Auslosung klar. Nun ist bekannt, wen es trifft: Real Madrid muss gegen Manchester City ran. Real gegen City – grösser gehts nicht. Die beiden Klubs haben die letzten drei Titel in der Königsklasse unter sich aufgeteilt. In jedem Jahr gabs auch das Direktduell. Nun kommts also zur Neuauflage – allerdings so früh, wie noch nie.

Die Playoff-Duelle in der Champions League Brügge – Atalanta

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund

Manchester City – Real Madrid

Celtic Glasgow – Bayern München

Juventus Turin – PSV Eindhoven

Feyenoord Rotterdam – Milan

Brest – PSG

Glück haben dafür die Bayern: Der deutsche Rekordmeister entgeht dem Knaller-Los Manchester City und darf sich dafür gegen Celtic Glasgow realistische Chancen auf die Achtelfinals ausrechnen. Dort könnte es zu einem Duell mit Granit Xhaka und Bayer Leverkusen kommen. Allerdings muss dort nochmals gelost werden.

Die Auslosung bringt auch ein Novum mit sich. Bei Brest gegen PSG gibts eine Paarung zweier Ligue-1-Klubs. Im alten Modus waren Duelle von Klubs aus der gleichen Liga in dieser frühen Phase nicht möglich. Gespielt wird die erste K.o.-Phase am 11./12. und am 18./19. Februar.

vor 26 Minuten vor 26 Minuten Der Weg zum Final in München steht vor 27 Minuten vor 27 Minuten Die letzten Duelle Brügge – Atalanta Sporting Lissabon – Borussia Dortmund vor 28 Minuten vor 28 Minuten Und jetzt das Giganten-Duell Manchester City – Real Madrid Celtic Glasgow – Bayern München vor 29 Minuten vor 29 Minuten Weiter gehts Juventus Turin – PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam – Milan vor 29 Minuten vor 29 Minuten Die ersten Duelle stehen Brest – PSG Monaco – Benfica vor 36 Minuten vor 36 Minuten Vorgehen Zuerst werden die Teams auf den ungesetzten Plätzen 17-24 verteilt. Ihnen werden dann ihre gesetzten Gegner von den Rängen 9-16 zugelost. vor 39 Minuten vor 39 Minuten Vorgeplänkel In Nyon wird nochmals der neue Modus vorgestellt. Als Glücksfee amtet Barça-, Bayern- und Liverpool-Legende Thiago Alcantara (33). 08:48 Uhr 08:48 Uhr Hallo und herzlich willkommen Nach der Ligaphase gehts in der Champions League weiter mit den ersten K.o.-Duellen. Die Paarungen der sogenannten Playoff-Phase werden ausgelost. Dabei können die Teams auf den Plätzen 9 und 10 der Ligaphase entweder auf jenes auf Rang 23 oder 24 treffen. Die genauen Details zur Auslosung sowie einen Ausblick auf mögliche Achtelfinal-Paarungen gibt es hier. Klar ist aber, dass Manchester City es entweder mit Real Madrid oder Bayern München zu tun bekommt. Alles zur Auslosung gibts ab 12 Uhr hier im Ticker und Stream. Gespielt werden die Playoff-Partien am 11./12. sowie 18./19. Februar. Ende des Livetickers

