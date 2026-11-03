Bist du bereit für den 4. Spieltag der Champions League?

Fabienne Kleinhenz
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele