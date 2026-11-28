Yverdon erleidet in Wil einen Rückschlag im Aufstiegsrennen: Nach dem 2:4 liegen die Waadtländer nicht mehr auf dem Barrage-Platz.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gross ist der Jubel vor einer Woche gewesen, als Yverdon mit einem Sieg im Direktduell gegen Winterthur auf den Barrage-Platz sprang – nun ist dieser für die Waadtländer schon wieder futsch: Sie verlieren auswärts bei Wil etwas überraschend mit 2:4.

Die Entscheidung fällt dabei erst in der Schlussphase: Mit einem Doppelschlag innert kürzester Zeit bringen Patrick Weber (83.) und Benjamin Keita (84.) die Ostschweizer entscheidend in Front – Yverdon hat darauf keine Antwort mehr.

Das ist rund eine halbe Stunde zuvor noch anders gewesen. Auf den 0:2-Pausenrückstand nach Toren von Yves Allou (22.) und Isaiah Okafor reagieren die Gäste mit einem perfekten Start in die zweite Halbzeit: Mayka Okuka (47.) und Bastien Toma (59.) gleichen die Partie im Bergholz aus.

Am Ende muss das Team von Guillermo Abascal trotzdem als Verlierer vom Platz – und gibt den Barrage-Platz wieder an Winterthur ab, das am Freitag gegen Rapperswil einen fulminanten 6:1-Heimsieg feierte. Von Leader Lausanne-Ouchy trennen Yverdon nun schon elf Punkte.

Im anderen Samstagsspiel der Challenge League setzt sich Xamax gegen Schlusslicht Nyon dank eines Last-Minute-Tors von Loïc Veya mit 1:0 durch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos