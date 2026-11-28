Gross ist der Jubel vor einer Woche gewesen, als Yverdon mit einem Sieg im Direktduell gegen Winterthur auf den Barrage-Platz sprang – nun ist dieser für die Waadtländer schon wieder futsch: Sie verlieren auswärts bei Wil etwas überraschend mit 2:4.
Die Entscheidung fällt dabei erst in der Schlussphase: Mit einem Doppelschlag innert kürzester Zeit bringen Patrick Weber (83.) und Benjamin Keita (84.) die Ostschweizer entscheidend in Front – Yverdon hat darauf keine Antwort mehr.
Das ist rund eine halbe Stunde zuvor noch anders gewesen. Auf den 0:2-Pausenrückstand nach Toren von Yves Allou (22.) und Isaiah Okafor reagieren die Gäste mit einem perfekten Start in die zweite Halbzeit: Mayka Okuka (47.) und Bastien Toma (59.) gleichen die Partie im Bergholz aus.
Am Ende muss das Team von Guillermo Abascal trotzdem als Verlierer vom Platz – und gibt den Barrage-Platz wieder an Winterthur ab, das am Freitag gegen Rapperswil einen fulminanten 6:1-Heimsieg feierte. Von Leader Lausanne-Ouchy trennen Yverdon nun schon elf Punkte.
Im anderen Samstagsspiel der Challenge League setzt sich Xamax gegen Schlusslicht Nyon dank eines Last-Minute-Tors von Loïc Veya mit 1:0 durch.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
15
26
37
2
FC Winterthur
15
18
28
3
Yverdon Sport FC
15
9
26
4
Neuchatel Xamax FCS
15
-2
23
5
FC Wil
15
-3
20
6
SC Kriens
15
-1
19
7
FC Aarau
15
-4
18
8
FC Etoile Carouge
15
-8
14
9
FC Rapperswil-Jona
15
-12
14
10
FC Stade Nyonnais
15
-23
8