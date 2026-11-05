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Spieler eingeschüchtert?
Yverdon schaltet nach Katakomben-Zoff die Liga ein

Die Vorfälle rund um das Waadtländer Kantonsderby vom vergangenen Freitag zwischen Stade-Lausanne-Ouchy und Yverdon-Sport haben womöglich ein Nachspiel.
Publiziert: vor 1 Minute
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Nach dem Platzverweis von Varol Tasar gibt Yverdon am vergangenen Freitag eine 2:0-Führung gegen Stade-Lausanne-Ouchy aus der Hand. (Archiv)
Foto: Mike Wiss/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

«Was in der Halbzeitpause passiert ist, das will ich nicht einfach so stehen lassen.» Lorenzo Falbo, Sportdirektor von Yverdon-Sport, hat es bereits bei den welschen Blick-Kollegen nach der 2:3-Niederlage gegen Stade-Lausanne-Ouchy angekündigt, nun macht der Challenge-Ligist Ernst: Yverdon schaltet nach den Vorkommnissen am Freitagabend in den Katakomben der Lausanner Pontaise die Swiss Football League ein. Dies geben die Waadtländer am Donnerstagabend bekannt.

Yverdon äussert in seinem Communiqué den Vorwurf, dass ein YS-Spieler in der Halbzeitpause auf dem Weg in die Garderobe «von einem Mitglied des gegnerischen Trainerstabs körperlich eingeschüchtert» worden sei. Weil unbeteiligte Dritte eingegriffen hätten, sei die Situation unter Kontrolle gebracht worden.

Das Challenge-League-Spitzenspiel vom vergangenen Freitag ist nichts für schwache Nerven. Die Gäste aus Yverdon führen zwischenzeitlich mit 2:0. Jedoch fliegt unmittelbar vor dem Pausenpfiff Varol Tasar wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Nach dem Seitenwechsel dreht Spitzenreiter Stade-Lausanne-Ouchy in Überzahl die Partie und feiert im zwölften Spiel seinen achten Sieg.

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
18
28
2
FC Winterthur
FC Winterthur
12
15
24
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
12
9
22
4
SC Kriens
SC Kriens
12
2
16
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
FC Aarau
12
-2
15
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
12
-5
13
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
12
-7
11
9
FC Wil
FC Wil
12
-9
11
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
12
-17
8
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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Challenge League
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