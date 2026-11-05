Yverdon schaltet nach Katakomben-Zoff die Liga ein

«Was in der Halbzeitpause passiert ist, das will ich nicht einfach so stehen lassen.» Lorenzo Falbo, Sportdirektor von Yverdon-Sport, hat es bereits bei den welschen Blick-Kollegen nach der 2:3-Niederlage gegen Stade-Lausanne-Ouchy angekündigt, nun macht der Challenge-Ligist Ernst: Yverdon schaltet nach den Vorkommnissen am Freitagabend in den Katakomben der Lausanner Pontaise die Swiss Football League ein. Dies geben die Waadtländer am Donnerstagabend bekannt.
Yverdon äussert in seinem Communiqué den Vorwurf, dass ein YS-Spieler in der Halbzeitpause auf dem Weg in die Garderobe «von einem Mitglied des gegnerischen Trainerstabs körperlich eingeschüchtert» worden sei. Weil unbeteiligte Dritte eingegriffen hätten, sei die Situation unter Kontrolle gebracht worden.
Das Challenge-League-Spitzenspiel vom vergangenen Freitag ist nichts für schwache Nerven. Die Gäste aus Yverdon führen zwischenzeitlich mit 2:0. Jedoch fliegt unmittelbar vor dem Pausenpfiff Varol Tasar wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Nach dem Seitenwechsel dreht Spitzenreiter Stade-Lausanne-Ouchy in Überzahl die Partie und feiert im zwölften Spiel seinen achten Sieg.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
18
28
2
FC Winterthur
12
15
24
3
Yverdon Sport FC
12
9
22
4
SC Kriens
12
2
16
5
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
12
-2
15
7
FC Etoile Carouge
12
-5
13
8
FC Rapperswil-Jona
12
-7
11
9
FC Wil
12
-9
11
10
FC Stade Nyonnais
12
-17
8