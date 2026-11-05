Yverdon schaltet nach Katakomben-Zoff die Liga ein

Die Vorfälle rund um das Waadtländer Kantonsderby vom vergangenen Freitag zwischen Stade-Lausanne-Ouchy und Yverdon-Sport haben womöglich ein Nachspiel.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

«Was in der Halbzeitpause passiert ist, das will ich nicht einfach so stehen lassen.» Lorenzo Falbo, Sportdirektor von Yverdon-Sport, hat es bereits bei den welschen Blick-Kollegen nach der 2:3-Niederlage gegen Stade-Lausanne-Ouchy angekündigt, nun macht der Challenge-Ligist Ernst: Yverdon schaltet nach den Vorkommnissen am Freitagabend in den Katakomben der Lausanner Pontaise die Swiss Football League ein. Dies geben die Waadtländer am Donnerstagabend bekannt.

Yverdon äussert in seinem Communiqué den Vorwurf, dass ein YS-Spieler in der Halbzeitpause auf dem Weg in die Garderobe «von einem Mitglied des gegnerischen Trainerstabs körperlich eingeschüchtert» worden sei. Weil unbeteiligte Dritte eingegriffen hätten, sei die Situation unter Kontrolle gebracht worden.

Das Challenge-League-Spitzenspiel vom vergangenen Freitag ist nichts für schwache Nerven. Die Gäste aus Yverdon führen zwischenzeitlich mit 2:0. Jedoch fliegt unmittelbar vor dem Pausenpfiff Varol Tasar wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Nach dem Seitenwechsel dreht Spitzenreiter Stade-Lausanne-Ouchy in Überzahl die Partie und feiert im zwölften Spiel seinen achten Sieg.