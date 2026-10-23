Auswärts hatte der FC Winterthur mit Nyon seine liebe Mühe. Nur ein 2:2 gabs am 1. September. Jetzt, knapp zwei Monate später, macht der Super-League-Absteiger mit dem Schlusslicht der Challenge League kurzen Prozess und fertigt diesen mit 4:0 ab.
Vier verschiedene Spieler der Eulachstädter dürfen sich am Freitagabend in die Torschützenliste eintragen. Nach dem Führungstor von Antonio Marchesano (10.) können Emilio Kehrer (29.) und Aldin Turkes (38.) noch vor der Pause klare Verhältnisse schaffen. Elias Maluvunu (75.) sorgt für den Endstand.
Für Turkes ist es das erste Tor seit seiner Rückkehr zum FCW im Sommer. «Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte», sagt er gegenüber Blue. Vor zwei Jahren hat der Stürmer die Winterthurer verlassen, ist nun nach Abstechern zu Sarajevo und Al-Ittifaq (VAE) wieder zurück und hat im siebten Spiel seit seiner Rückkehr erstmals getroffen.
In den beiden anderen Partien am Freitagabend gibts keine Sieger. Im St. Galler Kantonsderby trennen sich der FC Wil und Rapperswil-Jona 2:2, Leader Stade Lausanne-Ouchy spielt daheim gegen Xamax 0:0. Dadurch verkürzt Winti den Rückstand auf SLO auf vier Punkte.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
11
17
25
2
FC Winterthur
11
12
21
3
Yverdon Sport FC
10
7
19
4
Neuchatel Xamax FCS
11
-2
16
5
SC Kriens
10
5
15
6
FC Aarau
10
-3
12
7
FC Rapperswil-Jona
11
-4
11
8
FC Wil
11
-6
11
9
FC Etoile Carouge
10
-6
9
10
FC Stade Nyonnais
11
-20
5