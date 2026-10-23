Der FC Winterthur gibt sich gegen Nyon keine Blösse und siegt 4:0. Dank des Remis des Leaders Stade Lausanne-Ouchy gegen Xamax rückt der FCW näher an die Tabellenspitze.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Auswärts hatte der FC Winterthur mit Nyon seine liebe Mühe. Nur ein 2:2 gabs am 1. September. Jetzt, knapp zwei Monate später, macht der Super-League-Absteiger mit dem Schlusslicht der Challenge League kurzen Prozess und fertigt diesen mit 4:0 ab.

Vier verschiedene Spieler der Eulachstädter dürfen sich am Freitagabend in die Torschützenliste eintragen. Nach dem Führungstor von Antonio Marchesano (10.) können Emilio Kehrer (29.) und Aldin Turkes (38.) noch vor der Pause klare Verhältnisse schaffen. Elias Maluvunu (75.) sorgt für den Endstand.

Für Turkes ist es das erste Tor seit seiner Rückkehr zum FCW im Sommer. «Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte», sagt er gegenüber Blue. Vor zwei Jahren hat der Stürmer die Winterthurer verlassen, ist nun nach Abstechern zu Sarajevo und Al-Ittifaq (VAE) wieder zurück und hat im siebten Spiel seit seiner Rückkehr erstmals getroffen.

In den beiden anderen Partien am Freitagabend gibts keine Sieger. Im St. Galler Kantonsderby trennen sich der FC Wil und Rapperswil-Jona 2:2, Leader Stade Lausanne-Ouchy spielt daheim gegen Xamax 0:0. Dadurch verkürzt Winti den Rückstand auf SLO auf vier Punkte.

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